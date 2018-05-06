Воскресенье, 6 мая 2018

В суд передано дело о пытках задержанных, убийстве и вымогательстве против экс-начальника иншугского ЦПЭ Тимура Хамхоева и шестерых его подчиненных, сообщается на сайте республиканского управления СКР.

Как сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката “Агоры” Андрея Сабинина, представляющего интересы нескольких потерпевших, СКР не уведомил юриста о передаче дела в суд.

Фигурантам дела вменяют часть 1 статьи 105 (убийство; от 6 до 15 лет), пункты “а”, “б” и “в” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств, с причинением тяжких последствий; от 3 до 10 лет), пункт “б” части 3 статьи 163 (вымогательство в особо крупном размере; от 7 до 15 лет), часть 1 статьи 161 (грабеж; до 4 лет), часть 2 статьи 325 (до 3 месяцев ареста или штраф до 80 тысяч рублей), часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа; до полугода ареста или штраф до 80 тысяч рублей).

Первый эпизод в деле датирован августом 2010 года. Тогда оперативники ЦПЭ несколько суток удерживали жителя Ингушетии М., требуя от него признаться в покушении на полицейского.

В 2012 году обвиняемые незаконно доставили гражданина Д. в одно из ингушских подразделений МВД, где применили в отношении него насилие и “в течение длительного времени лишили свободы передвижения”, говорится в деле.

В 2014-м оперативники ЦПЭ побили жителя Ингушетии, добиваясь у него показаний о месте хранения огнестрельного оружия. Он получил многочисленные телесные повреждения, в результате чего его здоровью был причинен вред средней тяжести.

11 июля 2016 года в Сунже неизвестный, угрожая взорвать гранату, ограбил местное отделение Россельхозбанка. Предмет, похожий на гранату, налетчик оставил в банке; как выяснилось, это был муляж.

15 июля по подозрению в ограблении силовики задержали 50-летнего жителя Карабулака Магомеда Далиева и его 39-летнюю жену Марьям Далиеву. Обоих доставили в региональный ЦПЭ, где подвергли жестоким пыткам. В частности, Марьям Далиевой на голову надевали мешок, закрепляли его скотчем так, чтобы внутрь поступал лишь минимум воздуха, после чего били током. Магомед Далиев умер от пыток прямо в помещении ЦПЭ.

9 ноября в Карабулаке фигуранты дела усадили некоего гражданина Азербайджана в машину и вывезли в “неустановленное место”, где силой отобрали у него ключи от машины и мобильник. Затем, заявляли ранее в СКР, иностранца освободили, потребовав, чтобы он в течение месяца выкупил у них свои машину и телефон за 800 тысяч рублей. Между тем сейчас ведомство приводит другую фабулу дела – деньги от азербайджанца требовали под угрозой распространения неких “позорящих его сведений”.

В том же году обвиняемые пытали током жителя поселения Сурхахи Назрановского района Ингушетии, требуя от него сознаться в уничтожении чужого имущества.

Кроме того, один из обвиняемых в 2004 году, проходя службу в батальоне спецназа ингушского УМВД, представил в негосударственный вуз фальшивую академическую справку.

По делу допрошено более 300 свидетелей и проведено более 500 следственных действий.

Хамхоев и его подчиненные были задержаны 7 декабря 2016 года. 20 декабря стало известно, что полицейскому начальнику предъявили обвинение в пытках Далиева и его жены. Тогда кроме Хамхоева по этому эпизоду проходил один неназванный оперативник ЦПЭ; дело еще не было квалифицированно по статье об убийстве.

В августе 2017 года двое фигурантов “Орджоникидзевского джамаата” на слушаниях в Северо-Кавказском окружном суде в Ростове обвинили Хамхоева в избиении и пытках током.

В июне 2014 года “Известия” передавали, что депутат заксобрания Ингушетии от “Правого дела” Ахмед Белхороев обратился к Владимиру Путину с письмом, в котором сообщал об угрозах в свой адрес, высказанных по телефону Хамхоевым. Белхороев утверждал, что начальник ЦПЭ звонил по поручению главы региона Юнус-Бека Евкурова.