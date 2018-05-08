Вторник, 8 мая 2018

Сегодня победобесие – главная скрепа режима и единственно верное учение. Это триумф агитпропа. Это оправдание прошлых и нынешних преступлений. Это милитаристская истерика. Это шовинизм и сталинизм. Это инструмент репрессий и гибридной агрессии. В нашем спецпроекте – разбор фейков, хроника скандалов, подборка перлов пропаганды, анализ культурных и психологических аспектов.

Почему и зачем Россия предается победобесию на площадях и в парках, в кино и по телевизору, по разнарядке и по зову сердца?

Андрей Архангельский – о современном смысле Победы, Михаил Калужский – о России для мертвых, Елена Волкова – о религиозном культе 9 мая, Владимир Ермоленко – о политике памяти в России и на Украине.