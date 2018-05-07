Понедельник, 7 мая 2018

Во вторник президент США Дональд Трамп скорее всего объявит о выходе из ядерной сделки, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Представители европейских союзников Штатов пытались убедить Трампа сохранить ядерную сделку, настаивая, что ее разрыв вызовет обострение отношений с Тегераном.

По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, вероятность сохранения договора “очень мала”. Другой представитель европейской страны назвал “довольно очевидным” намерение Трампа не продлевать мораторий на ограничения против Тегерана.

Накануне Трамп написал в твиттере, что объявит о своем решении по поводу сделки с Тегераном 8 мая в 14:00 по местному времени (21:00 мск). Решение должно быть принято до 12-го числа – в этот день Трамп должен продлить или отменить мораторий на санкции против Ирана.

Незадолго до этого президент выразил возмущение работой Джона Керри – госсекретаря в администрации Барака Обамы. “Соединенные Штаты не нуждаются в возможно нелегальной теневой дипломатии Джона Керри по очень плохо заключенной иранской сделке. Он был тем, кто в первую очередь создал этот беспорядок!” – написал Трамп.

Президент США неоднократно обещал выйти из ядерной сделки, если Вашингтон вместе с европейскими союзниками не добьется пересмотра ее условий. Трамп обвиняет Тегеран в нарушении договора и обмане инспекторов МАГАТЭ.

30 апреля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение израильской разведки попали около 100 тысяч файлов секретной документации Ирана по ядерной программе. Как выяснилось, Тегеран в нарушение условий ядерной сделки сохранил документы по разработке ядерного оружия. Речь в них шла о программе под кодовым названием “Амад”, закрытой в 2003 году – она предусматривала создание пяти ядерных боеголовок, каждая мощностью 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.