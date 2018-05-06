Воскресенье, 6 мая 2018

“Центральное казачье войско”, обучавшее боевиков разгону протестных акций, в 2016 и 2017 годах получило от Минкульта по 3 миллиона рублей субсидий. Об этом сообщает “Дождь” со ссылкой на базу данных “СПАРК-Интерфакс”.

В 2016 году субсидия была выделена на “цикл проектов казачьей культуры”. Назначение прошлогодней субсидии не уточняется, однако, согласно информации на сайте “центрального казачьего войска”, этот “цикл проектов” реализовывался и в 2017-м, когда было проведено 32 семинара и мастер-класса.

Один из мастер-классов имел название “Навыки воинской культуры казаков и городское пространство (штатные ситуации)”. Его проводил президент Федерации казачьих боевых искусств Виктор Павлюченков.

О причастности “центрального казачьего войска” к разгону московской антипутинской акции 5 мая стало известно в воскресенье из расследования The Bell. Тренировку боевиков “казаки” проводили на средства департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы. В 2016-2018 годах “центральное казачье войско” подписало с чиновниками три контракта стоимостью 5,3 миллиона рублей каждый. Контракты заключались на подготовку “членов хуторских, станичных и районных казачьих обществ Московского окружного казачьего общества по обучению и закреплению необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы”.

Ежегодно в спортивно-оборонном центре в деревне Кузенево в черте Новой Москвы проходят три трехдневные тренировки. В каждой принимают участие по 100 боевиков. В ходе тренировок “казаки” обучаются проводить задержания.

Между тем “Дождь” со ссылкой на “СПАРК-Интерфакс” передает, что всего с 2016 года “московское казачье войско” заключила с департаментом национальной политики не три, а 10 контрактов на общую сумму 36 миллионов рублей. Помимо трех контрактов на тренировку боевиков “казаки” также подписали с чиновниками договоры на проведение спортивных соревнований и праздников, а также на “обеспечение безопасности” на этих мероприятиях.

Атаманом “центрального казачьего войска” является Иван Миронов – отставной генерал-лейтенант ФСБ, бывший вице-премьер Самарской области и бывший вице-президент “АвтоВАЗа” по безопасности.

Ранее появилась информация, что “центральное казачье войско” будет совместно с Росгвардией вести патрулирование во время предстоящего чемпионата мира по футболу.