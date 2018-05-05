Суббота, 5 мая 2018

США осуждают задержания на протестных акциях в России и призывают немедленно освободить демонстрантов. Такое заявление накануне опубликовала в своем официальном твиттере пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.

“Лидеры, уверенные в своей легитимности, не задерживают оппонентов за мирный протест”, – подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.

По уточненным данным ОВД-Инфо, всего 5 мая в 27 городах России были задержаны 1597 участников антипутинских акций, а также случайных прохожих. В частности, в Москве схватили около 700 человек, в Петербурге – 229, в Челябинске – 185, в Якутске – 75, в Краснодаре – 64, в Тольятти – 63, в Воронеже – 48, в Красноярске – 45. В Саратове и Москве среди задержанных были дети.

Полицейские и омоновцы действовали жестко. Ряд демонстрантов был жестоко избит. В частности, в Москве из отдела полиции был госпитализирован активист Ассоциации народного сопротивления Дмитрий Карасев, избитый при задержании дубинками. У него подозревали перелом двух ребер и ушиб печени.

Большинство задержанных уже 5-го числа освободили. Между тем на многих оформили протоколы по арестным статьям КоАП. Часть вечером в субботу и в воскресенье уже арестовали; другие дожидаются судов в отделах полиции.

Двум задержанным грозят уголовные дела о нападении на полицейских. Это Михаил Цуканов в Петербурге, избитый омоновцами, и Алексей Соловьев в Самаре.