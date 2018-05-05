Суббота, 5 мая 2018

Лидер “Левого сопротивления” Дарья Полюдова и активист этого движения Кирилл Котов были задержаны в Москве на Болотной площади при попытке провести акцию против инаугурации Владимира Путина. Об этом Полюдова сообщила на своей ФБ-странице.

О намерении провести Марш против инаугурации активистка объявила еще в начале апреля. К участию в акции она призвала все демократические силы. Тем не менее никто, кроме Котова, Полюдову не поддержал.

Прибыв на Болотную, активисты обнаружили, что площадь перекрыта омоновцами и граждан туда не допускают. “Тут уже три автозака, Росгвардия и “КамАЗ”, – написала Полюдова.

Провести акцию оппозиционерам не дали. “Просто по виду задержали: меня узнали, Кирилла за компанию”, – пояснила лидер “Левого сопротивления”.

Активистов доставили в ОП “Якиманка”. Оперативники ЦПЭ, придравшись к тому, что у Котова был плакат, добились фабрикации против активистов протоколов о проведении пикета. Как уточняет ОВД-Инфо, на плакате Котова было написано “Долой власть фашистов! Свободу политзаключенным!”.

У самой Полюдовой изъяли стикеры к намеченной ею акции и плакат “Против коррупции лишь революция”. При досмотре активистки присутствовала оперативница ЦПЭ. Задержанную незаконно принуждали к дактилоскопированию, но она ответила отказом.

Первоначально Полюдовой заявляли, что ее оставляют в отделе до суда, который ожидается в понедельник; Котова, как предполагала она, тоже задерживают на ночь. Однако незадолго до 18 часов обоих активистов освободили с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), не предусматривающей административного ареста. “Когда я выходила, двое омоновцев ушли, а также отъехала полицейская машина”, – заметила активистка.

22 апреля, в день рождения Ленина, Полюдову и Котова задержали на Красной площади, за то что Котов встал с плакатом “Ленин смог, сможем и мы. Революция будет”, а Полюдова его сфотографировала. Сразу после съемки Котов убрал плакат и активисты зашли в ГУМ, однако там их догнали и схватили. В ОП “Китай-город” на обоих сфабриковали протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП.

Котов переехал в Москву из Пензы во второй половине марта. В начале апреля сообщалось, что в Пензе против него открыто дело об экстремизме за раздачу листовок с призывом к бойкоту президентских выборов и посещение митинга с плакатом, на котором Владимир Путин был изображен на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала, а Анатолий Чубайс – на электрическом стуле.