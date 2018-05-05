Суббота, 5 мая 2018

“Казаки”, нападавшие 5 мая на участников антипутинской акции в Москве, обучались разгону митингов на средства столичной мэрии. Об этом говорится в расследовании The Bell.

Как отметило издание, на фотографии с акции один из “казаков” одет в форму с официальной нашивкой “центрального казачьего войска”. В 2016-2018 годах эта структура получила от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта стоимостью 5,3 миллиона рублей каждый. Контракты заключались на подготовку “членов хуторских, станичных и районных казачьих обществ Московского окружного казачьего общества по обучению и закреплению необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы”.

Ежегодно в спортивно-оборонном центре в деревне Кузенево в черте Новой Москвы проходят три трехдневные тренировки. В каждой принимают участие по 100 боевиков. В ходе тренировок “казаки” обучаются проводить задержания.

Атаманом “центрального казачьего войска” является Иван Миронов – отставной генерал-лейтенант ФСБ, бывший вице-премьер Самарской области и бывший вице-президент “АвтоВАЗа” по безопасности.

“Центральное казачье войско” не впервые участвует в акциях против оппозиции. 15 января 2015 года его боевики явились на Манежную площадь в Москве вместе с другими черносотенцами из “Антимайдана”, чтобы сорвать митинг сторонников Алексея Навального.

По информации Tearin.Ru, “центральное казачье войско” будет совместно с Росгвардией вести патрулирование во время предстоящего чемпионата мира по футболу.

“Казаки” вместе с омоновцами участвовали в разгоне митинга 5 мая. В частности, они били демонстрантов нагайками. Некоторые из протестующих вступили с боевиками в драку.