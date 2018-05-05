Суббота, 5 мая 2018

В Махачкале в парке Ак-Гёль на берегу одноименного озера задержаны участники митинга против намеченного там строительства собора Александра Невского. Об этом сообщает “Черновик”.

Митинг инициировало движение “Город наш”. Активисты требуют выбрать для церкви другое место, указывая на недопустимость застройки парковой зоны.

Как передают “Кавказ.Реалии”, полицейские заявили демонстрантам, будто митинг проводится в неположенном месте. Протестующие возразили, что направляли чиновникам уведомление об акции.

Были задержаны пятеро демонстрантов, в том числе активисты движения “Город наш” Марат Исмаилов, Хабиб Айгумов и Сергей Манышев. Шестым задержанным стал журналист РИА “Дербент”, освещавший акцию.

Журналиста вскоре освободили; остальных пятерых задержанных доставили в ОП “Ленинский”. У них берут пояснения. В отдел пришли члены ОНК. Причину задержания “Кавказ.Реалиям” дежурный “Ленинского” пояснить затруднился.

Землю для строительства церкви комитет по управлению имуществом Махачкалы выделил в апреле 2016 года по договору безвозмездного пользования. Чиновники утверждали, что участок, предоставленный Махачкалинской епархии РПЦ, не относится к парку Ак-Гёль.

“Город наш” оспорил решение в суде. 29 декабря прошлого года судья Ленинского райсуда Махачкалы Патимат Дадаева полностью удовлетворила иск активистов к мэрии, комитету по управлению имуществом и Махачкалинской епархии. Она признала недействительным договор безвозмездного пользования, запретила строительство церкви и аннулировала запись в Едином государственном реестре недвижимости о выделенном для ее сооружения участке.

Однако 24 апреля коллегия Верховного суда Дагестана удовлетворила апелляционные жалобы, поданные как епархией, так и мэрией. Решение судьи Дадаевой отменено. Теперь жалобы намерены подавать уже активисты.