Воскресенье, 6 мая 2018

25-летнему Михаилу Цакунову, задержанному в Петербурге во время субботних антипутинских протестов, СКР вечером 6 мая предъявил обвинение по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающей до 10 лет колонии. Об этом тогда же сообщил телеграм-канал “Правозащита Открытки”.

На время до суда о мере пресечения Цакунов доставлен в ИВС на Захарьевской улице. Суд назначен на понедельник, время пока не известно.

Согласно фабуле дела, обвиняемый “умышленно и акцентировано нанес не менее 1 удара своей рукой в область лица” младшего сержанта полиции Сухарукова (так в публикации “Правозащиты Открытки” – через а). Силовику “была причинена физическая боль и телесные повреждения в виде травматической экстракции 22-го зуба”.

Как отметил адвокат “Открытой России” Герман Параничев, никаких доказательств, кроме показаний самого “потерпевшего”, у обвинения нет. Факт нападения Цакунова на Сухарукова не подтверждается ни видеозаписями, ни результатами экспертиз.

Цакунов недавно выучился на сисадмина. Помогал приютам для собак. В антипутинской акции 5 мая, так же как и в каких бы то ни было других протестных выступлениях, не участвовал.

О деле Цакунова стало известно еще вечером 5-го числа; первоначально его фамилию передавали как Цуканов. Он был задержан вместе с друзьями около 15 часов 5 мая, после того как забрал у дворников с их согласия сдутую надувную утку, которую им отдали полицейские, и стоял с нею на Дворцовой площади.

Задержанный рассказывал адвокату Параничеву, что на него налетели четверо омоновцев. “Я думал, что они не на меня, и пробегут мимо, – отмечал Цакунов. – Хотел уступить. А они на меня”.

Цакунова повалили на землю и начали бить, в том числе в живот. Как отметил Параничев, на теле у задержанного такие следы, как будто бы его волочили по асфальту.

Уже в ОП-28, куда Цакунова доставили с площади, он услышал разговоры о выбитом зубе. При этом, когда его задерживали, он не видел у силовиков крови и повреждений и не слышал, чтобы кто-то жаловался на травмы.

Цакунов отмечал, что его избиение снимало много людей. В этой связи “Правозащита Открытки” в субботу попросила авторов фото и видео прислать отснятые материалы, чтобы их можно было использовать для защиты задержанного.

Известно, что по итогам акций 5 мая может быть открыто и еще одно дело по 318-й статье – против самарского активиста штаба Навального Алексея Соловьева. Силовики утверждают, будто Соловьев при задержании ударил полицейского ногой.