Воскресенье, 6 мая 2018

Руководитель администрации президента Антон Вайно потратил на новый особняк незадекларированные 500 миллионов рублей. Такой вывод содержится в статье Центра управления расследовании, которую в воскресенье вечером поместила “Открытая Россия”.

Весной 2014 года отец чиновника, вице-президент “АвтоВАЗа” по внешним связям и взаимодействию с акционерами Эдуард Вайно, подарил сыну двухэтажный дом площадью 454,2 квадратных метра с участков 28 соток в черте Мытищ. Дом расположен на берегу Клязьминского водохранилища, в поселке “клуба для состоятельных любителей активного образа жизни” “Пирогово”. Над проектом постройки работали известное итальянское бюро Pagano и российский архитектор Ярослав Ковальчук.

Год назад Вайно этот дом продал. Покупателем стал Виктор Григорьев – бывший первый замдиректора “Оборонпрома”, нынешний председатель совета директоров Национального космического банка. Как отмечается в расследовании, членом совета директоров этого банка несколько лет был Виктор Смирнов, сосед Владимира Путина по дачному кооперативу “Озеро”.

Сам же Вайно построил себе в этом же поселке новый особняк на участке 117 соток. На кадастровый учет пока поставлена лишь служебная двухэтажная постройка площадью 214,5 квадратных метра, где располагаются гараж и помещение для охраны. Между тем сам дом, площадь фундамента которого составляет около 700 квадратных метров, а жилая площадь, не считая большой открытой террасы, должна превышать 1000 квадратных метров, на учете не стоит.

За 2017 год Вайно задекларировал доход 256 миллионов рублей, включая поступление от продажи первого дома в Мытищах. Между тем, отмечает ЦУР, только за землю под новым домом чиновник должен был уплатить не меньше 7 миллионов долларов. Сам же особняк обошелся ему примерно в 5 миллионов долларов.

Где Вайно взял средства на эту недвижимость, остается неизвестным. Один из возможных вариантов, говорится в публикации, – что “клуб “Пирогово” расщедрился и продал недвижимость видному государственному деятелю с большим персональным дисконтом”. “Это можно рассматривать как дачу взятки должностному лицу в натуральной форме. Со всеми вытекающими кадровыми и уголовными последствиями”, – отмечает ЦУР.