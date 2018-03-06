Вторник, 6 марта 2018

Госдепартамент не собирается помогать Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, которая сейчас находится в таиландской тюрьме. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

“Мы поддерживаем и помогаем американским гражданам. Она не является американским гражданином, – сказала Нойерт. – Мы, конечно, знаем о ее аресте. У российских властей может быть больше информации по ее делу”.

На вопрос, интересуются ли в Госдепартаменте заявлениями Рыбки о наличии у нее доказательств российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, Нойерт ответила: “Это звучит довольно странно. Там была задержана женщина. Я уверена, если есть что-то очень интересное, о чем нам нужно знать, тайские официальные лица сообщат об этом”.

25 февраля Рыбка, получившая известность после публикации расследования Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько, была задержана в Таиланде. Рыбку, ее “тренера” Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще восьмерых россиян обвинили в незаконном проведении в стране секс-тренинга.

27 февраля Рыбка объявила о готовности за выкуп из тюрьмы сообщить информацию о вмешательстве России в американские выборы. Тогда она утверждала, что к этому вмешательству причастны некие депутаты Госдумы.

В тот же день, 27-го числа, стало известно, что в Таиланд вылетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Пользователи соцсетей связывали его визит именно с заявлением Рыбки. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такие предположения нелепыми.

1 марта появилась информация о том, что Рыбка просит политубежища в США. Заявление в посольство Соединенных Штатов в Бангкоке подал через своих знакомых Лесли. Убежища он попросил как для себя и Рыбки, так и для еще восьмерых арестованных после “секс-семинара”. “У нас есть важная для США информация, и мы очень рискуем нашими жизнями”, – подчеркивал Лесли.

В понедельник Рыбка заявила, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, которые помогут в расследовании российского вмешательства. По ее словам, идет о переговорах, которые в августе 2016 года вел Дерипаска. Имена его собеседников арестованная уточнить отказалась. Рыбка заявила о готовности передать эти записи и рассказать обо всем, что ей известно, если США предоставят ей политубежище. “Я боюсь возвращаться в Россию. Там что угодно может случиться”, – заметила арестованная.