Вторник, 6 марта 2018

В Петербурге прокуратура проводит тестирование сотрудников всех образовательных организаций на знание законодательства о митингах и мер ответственности за его нарушения. Об этом сообщает преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ Виктор Каплун.

В полученном Каплуном официальном письме преподавателя просят до 12 марта пройти онлайн-тестирование. Отмечается, что инициатива прокуратуры поддержана городским Советом ректоров. Отмечается что опрос проводится “с целью определения уровня знаний по законодательству о порядке и правилах проведения и участия в массовых публичных мероприятиях, ответственности за его нарушение”.

“Это какой-то новый этап давления со стороны силовых ведомств на всю систему образования. Мне кажется, речь о такого рода тестировании может идти только после того, как работники всех подразделений прокуратуры пройдут тестирование на общий образовательный уровень, знание Конституции, Декларации прав человека ООН и нобелевской лекции по литературе Иосифа Бродского”, – написал Каплун.

12 января генпрокурор Юрий Чайка назвал одной из основных задач надзорного ведомства недопущение несогласованных публичных акций во время во время кампании по выборам президента. “В наступившем году перед органами прокуратуры стоит новая задача: обеспечение законности во время кампании по выборам президента Российской Федерации. Недопущение надзорными средствами социальной напряженности, несогласованных публичных акций и других нарушений, угрожающих стабильности и безопасности”, – сказал Чайка.

25 января первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что нарушения на массовых акциях и митингах в преддверии выборов президента будут жестко пресекаться. “Хотел бы обратить внимание на очень важные вопросы, связанные с выборами президента и мэра столицы. Мы двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций. Но абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов”, – сказал Горовой на расширенном заседании коллегии столичного главка МВД.

“На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание, – отметил замминистра. – Мне тяжело себе представить ситуацию, которая была, например, 12 июня, когда определенная категория людей специально заблокировала вход на праздник, организованный правительством столицы, в день государственного праздника. И теперь еще обжалуют в Европейском суде по правам человека!”.

28 февраля Владимир Путин на расширенной коллегии МВД назвал одной из приоритетных задач органов внутренних дел противодействие экстремизму. “Мы видим, что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь. Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов. Любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации, – это серьезная угроза, и ваша прямая обязанность – оперативно ее нейтрализовать”, – сказал президент.