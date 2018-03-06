Вторник, 6 марта 2018

Пара фраз

07.03.2018

Подумаешь, пощупали

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает провокацией обвинения в отношении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах к журналисткам. Об этом сообщает “Дождь”.

Володин отметил, что сообщения о домогательствах Слуцкого “многолетней давности” всплыли именно сейчас, в предвыборный период. “Историю продвигают представители иноСМИ или СМИ, которые с ними работают, – заявил спикер Госдумы. – Если бы такое произошло в США, а сторону обвинения представляли российские журналистки, исход был бы понятен”.

“Вам опасно работать в Думе? Если да – меняйте работу”, – заявил Володин журналисткам парламентского пула, которых пригласил поздравить с 8 марта.

Спикер не исключил, что из корпоративной солидарности журналисты заведомо поддерживают одну сторону конфликта. Володин призвал внимательно разобраться с обязательным учетом позиций обоих сторон, прежде чем делать какие-либо выводы. В любом случае необходимо “исходить из презумпции невиновности”, подчеркнул он.

22 февраля три журналистки парламентского пула на условиях анонимности сообщили “Дождю” о домогательствах со стороны Слуцкого. Одна из них рассказала, что депутат приставал к ней в его думском кабинете, когда она брала у Слуцкого интервью. “Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провел рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его”, – рассказала журналистка. Также, по ее словам, когда она спросила депутата, что он будет обсуждать на встрече с лидером французской партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен, Слуцкий ответил: “Тебя и твое поведение”.

По словам другой собеседницы “Дождя”, работающей на одном из телеканалов, она столкнулась с приставаниями Слуцкого, когда приглашала его на эфир. “На мои смс (с приглашением в эфир) он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы”, – сообщила она. Еще одна журналистка сказала, что не хочет предавать огласке случаи домогательства к ней со стороны Слуцкого, так как боится потерять возможность работать в Думе.

Сам депутат назвал “бредом” обвинения в свой адрес. “Когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации. Для “Дождя”, впрочем, это обычная практика”, – заявил Слуцкий и пригрозил “Дождю” судебным иском. По словам депутата, он поговорил со всеми журналистами, аккредитованными в Госдуме, и никто из них не подтверждает факт домогательств.

23 февраля вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев потребовал лишить аккредитации журналистов “Дождя”. “1 марта на Совете Думы мы поставим вопрос о лишении аккредитации в Госдуме всех представителей телеканала “Дождь” – как в свое время были лишены аккредитации представители СМИ-иноагентов в ответ на действия против телекомпании RT, – сказал Лебедев. – Кроме того, мы направим письмо в адрес правоохранительных органов, поскольку в подобных обвинениях усматриваются нарушения уголовного законодательства. Не могут подобные высказывания оставаться безнаказанными”.

27 февраля о домогательствах Слуцкого сообщила заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе. По ее словам, в 2011 году она была сотрудницей грузинского телевидения и приехала в Москву. Котрикадзе связалась со Слуцким, чтобы взять у него интервью, и он пригласил ее к себе в офис. “И, в общем, так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь и попытался как-то меня прислонить к стене, и как-то меня трогать и целовать. Я вырвалась, убежала, – рассказала журналистка. – Это происходит, и с этим никто не борется, и это очень страшно, на самом деле, это очень неприятно”

Позже об инцидентах с депутатах заявили продюсер “Дождя” Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова. “Слуцкий имеет могущественных друзей, – отметила при этом Рустамова. – Мне никто не звонил и не угрожал, но, предавая эту историю огласке, я боюсь за свою безопасность”.