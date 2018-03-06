Вторник, 6 марта 2018

Кандидат в президенты Ксения Собчак не будет вести предвыборную агитацию во время поездки в аннексированный Крым. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря кандидата Ксению Чудинову.

“Хотели встретиться с крымскими татарами и жителями Крыма, чтобы понять их проблемы, услышать их”, – сказала Чудинова. По словам пресс-секретаря, даты поездки пока не определены, но Собчак рассчитывает посетить полуостров до выборов 18 марта.

В четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обращение Собчак в украинское посольство за разрешением посетить Крым для ведения своей кампании. “Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая”, – написал Климкин в Твиттере.

Между депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что обратится в ЦИК в связи с обращением Собчак к украинским властям. “Спрашивая разрешение киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов РФ, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает данный регион частью страны, президентом и Верховным главнокомандующим которой она планирует стать. Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность?”, – отметила Поклонская. По ее мнению, действия Собчак могут содержать признаки преступления по статье 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму).

Другой депутат от Крыма Андрей Козенко отметил, что в апреле 2014 года Собчак посещала Крым без всякого разрешения. “Значит, в апреле 2014-го Ксении Собчак не нужно было украинское разрешение для посещения Крыма. А теперь вот понадобилось. Киев ведь может и обидеться на такое”, – написал депутат. Он считает, что Собчак “не нужен результат выборов, не нужны голоса избирателей, ее интересуют только эпатажные медиаповоды”.

Во вторник Собчак в интервью главреду “Эха Москвы” Алексею Венедиктову рассказала о своем обращении в посольство Украины. “Если и поеду в Крым, то только с территории (континентальной) Украины, – заявила кандидат. – Считаю, что так правильно будет”.

По словам Собчак, это необходимо, так как она намерена встретиться на полуострове с “разными людьми”, в том числе с крымскими татарами, которые не признали аннексию. Венедиктов ответил, что в регионе много других жителей, которые “хотели присоединиться к России”. “Что ты им скажешь – идите назад в Украину?” – поинтересовался главред “Эха”.

“Нет, я им этого никогда не говорила и не скажу, – заверила Собчак. – Хотя от меня многие ждут, что мы вернем Крым Украине. Но я такого никогда не скажу, потому что я понимаю, что есть люди – и это тоже правда, – которые хотят быть в Крыму, который есть частью России”. Крымчан “уже сделали частью России”, заключила кандидат. Однако, добавила она, для легализации аннексии необходимо повторное “международное” голосование.

Во вторник украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призвало жителей Крыма не участвовать в российских президентских выборах, поскольку они проводятся незаконно. С таким же призывом выступил и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В свою очередь, Климкин пообещал добиваться, чтобы организаторы выборов на полуострове были включены в санкционные списки.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза отказались направлять наблюдателей на выборы в Крым.

В августе 2016 года Алексей Королев, Александр Сафронов и Марина Капыца – кандидаты от ПАРНАС на выборах в Госдуму от региональной группы № 33, объединяющей Кубань, Адыгею, а также аннексированные Крым и Севастополь, – подали в генконсульство Украины в Ростове-на-Дону заявления на открытие транзитных виз для проведения предвыборной агитации на аннексированном полуострове. Одновременно лидер кубанского отделения партии Леонид Запрудин направил генконсулу Виталию Москаленко обращение, в котором подчеркнул, что функционеры партии намереваются прибыть в Крым лишь с согласия Украины. При отсутствии такого согласия, заверил Запрудин, “вышеназванные кандидаты воздержатся от организации избирательной кампании в Крыму”.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в ответ на просьбу российских кандидатов заметил: “Исходя из того, что это оккупированная территория, естественно, что никакого разрешения на осуществление агитации на территории оккупированного Крыма Украина дать не может”.

После этого Королев, Сафронов и Капыца отказались от проведения агитации на полуострове.

Итоги выборов в Госдуму на территории Крыма и Севастополя международное сообщество не признало.