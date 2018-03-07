Среда, 7 марта 2018

В Центризбирком поступило почти 330 жалоб на злоупотребление административным ресурсом в ходе президентской избирательной кампании. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, сообщает ТАСС.

“В ЦИК России были обращения, связанные с применением так называемого административного ресурса. Сейчас их насчитывается 328″, – сказала Памфилова. По ее словам, только с 1 марта таких жалоб поступило 63. В ряде случаев после таких сигналов ЦИК направляет в регионы своих представителей вместе с сотрудниками правоохранительных органов, отметила глава Центризбиркома.

Из 73 жалоб от кандидатов и их доверенных лиц 64 поступили от кандидата от КПРФ Павла Грудинина. От Владимира Жириновского (ЛДПР) пришло пять жалоб, от Сергея Бабурина (“Российский общенародный союз”), Максима Сурайкина (“Коммунисты России”), Ксении Собчак (“Гражданская инициатива”) и Григория Явлинского (“Яблоко”) – по одной жалобе. Единственным кандидатом, не жаловавшимся в ЦИК, оказался Владимир Путин, рассказала Памфилова.

Рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам не усмотрела нарушений законодательства в сюжетах нескольких телеканалов, на которые пожаловался Зюганов. При этом руководитель группы, секретарь ЦИК Майя Гришина призвала телеканалы давать объективную информацию о ходе предвыборной гонки. “Нам бы хотелось, чтобы в последнюю декаду избирательной кампании тон и содержание сюжетов в рамках любых программ был бы максимально уважительным в первую очередь к избирателям, чтобы избиратели получали объективную, достоверную, сбалансированную информацию”, – подчеркнула Гришина.

ЦИК также не нашел нарушения законодательства в участии несовершеннолетних в митинге-концерте в поддержку Путина, который прошел в Лужниках в конце прошлой недели. В частности, на акции видели 15-летнюю фигуристку Алину Загитову. “Там дети принимали участие, и всегда принимают в таких мероприятиях. Она выступала? Она агитировала? Нет. Она была не одна, и была со старшими, с теми, кто несет ответственность за нее, – сказала Памфилова. – Нет никаких оснований, чтобы возбуждаться по этому поводу. Были дети с родителями. До абсурда не доводите. Есть более серьезные вещи, на которые надо обращать внимание. Уже просто с микроскопом выискиваете”.

Центризбирком не имеет правовых оснований рассматривать вопрос о снятии с выборов Грудинина, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, ЦИК доверяет заявлению кандидата об отсутствии счетов за границей. “У ЦИК нет правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос об отмене регистрации. У нас есть заявление, которое для нас является очень важным документом, от 8 января, где Павел Николаевич утверждает, что у него нет ничего за рубежом и он не хранит за рубежом денег, никакими финансовыми инструментами не пользуется”, – сказал Булаев.

В понедельник в ЦИК со ссылкой на ответ швейцарской налоговой службы сообщили, всего по состоянию на 31 декабря у Грудинина было 13 счетов в банках этой страны, причем на одном из счетов хранилось золото. Член ЦИКа Александр Кинёв также отметил, что в пакете документов, поданных на регистрацию Грудинина, присутствует заявление кандидата о закрытии всех счетов в иностранных банках. Однако, подчеркнул чиновник, “мы не имеем подтверждающих документов, что их нет”. Кинёв заявил, что вопрос о зарубежных счетах Грудинина будет рассматриваться на заседании комиссии в среду, и дал понять, что кандидата отстранят от участия в выборах.

Однако в тот же день Булаев заявил, что для снятия Грудинина нет оснований и этот вопрос на заседании Центризбиркома рассматриваться не будет. “Он должен был закрыть все свои зарубежные счета до момента регистрации, то есть 12 января, – сказал зампред ЦИК. – Грудинин написал нам, что закрыл. Мы верим ему на слово”.