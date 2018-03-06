Вторник, 6 марта 2018

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил в среду, что обвинения в домогательствах в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого будут рассматриваться в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. По мнению Володина, прозвучавшие от нескольких журналисток обвинения похожи на провокацию в разгар избирательной кампании. “Обидел – извинись, спровоцировал – ответь”, – сказал Володин. Журналисткам, которые считают, что работать в Думе опасно, он посоветовал сменить работу. “Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу”, – сказал Володин одной из журналисток парламентского пула, поздравляя их с 8 Марта.

“Радио Свобода”

И тут, отбросив всякую дипломатию, он просунул ей руку под мышку, цапнул за грудь…

- Ты чего? Ты чего это?

- Ладно, ладно. Потише. Не съем. – Не давая ей опомниться, он притянул ее к себе, крепко поцеловал в губы…

- Ка-ра-ул! Лю-ди!..

- Дура! Кто людей на любовь кличет!

- Не подходи, не подходи!..

- Ладно, – сказал он, неприязненно глядя на нее, – хватит сырость разводить… Может, еще в газету объявленье дашь? Ай-яй-яй, какая беда на свете случилась! Семнадцатилетнюю кобылу пощупали.

Федор Абрамов. “Две зимы и три лета”