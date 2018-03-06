Вторник, 6 марта 2018

Я знаю [депутата Леонида] Слуцкого уже много лет. Я не знаю об этом скандале, я не присутствовала при этом. Но я уверена, что Слуцкий, искренне вам говорю, человек воспитанный, очень грамотный, интеллектуал большой, занимается международными вопросами и к женщинам относится всегда с теплотой. Может быть, он что-то может пошутить, это может – пошутить что-нибудь… но чтобы он оскорблял женщину, я в это никогда не поверю. Кроме того, хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Если им действительно… Правильно [председатель Госдумы Вячеслав] Володин говорит, я его поддерживаю полностью. Если им здесь страшно и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только не наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой. Поэтому очень обидно, мне даже за него обидно, честное слово, что он попал в эту историю.

Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Джеральд. Она выглядела такой юной, свежей, очаровательной… Старый Джо Меггарти, подвыпивший и пучеглазый, притиснул ее в угол к стене своей отвратной сальной тушей…

Миссис Берлинг (перебивая). Лучше бы обойтись без отталкивающих подробностей. И надеюсь, речь идет не о Меггарти – старшем советнике муниципалитета?

Джеральд. Конечно, о нем. Всем известно, что он отъявленный потаскун и едва ли не самый большой плут и пьяница во всем Брамли…

Инспектор. Совершенно верно.

Миссис Берлинг (пораженная). Нет, подумать только! Старший советник муниципалитета Меггарти! Да, должна признаться, сегодня мы и впрямь узнаем кое-что новое.

Шейла (спокойно). Да, конечно. Но кто не знает об этом гнусном старике Меггарти? Одна девушка, моя знакомая, в один прекрасный день должна была встретиться с ним в ратуше, и ей едва-едва удалось вырваться из его рук – с разорванной блузкой…

Джон Бойнтон Пристли (1894-1984), английский драматург. “Инспектор пришел”