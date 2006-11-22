Вторник, 6 марта 2018

Статья

Органический яд

Утверждение о том, что после 1959 года советская разведка не занималась физической ликвидацией “неугодных лиц” за рубежом, не соответствует действительности. Под формулу “информационное или иное пособничество террористам” Александр Литвиненко может быть подведен легко.

Владимир Абаринов

22.11.2006

Статья

Москва – Сити

Луговой может предпочесть британское правосудие российскому – хотя бы потому, что на Британских островах за убийство с отягчающими обстоятельствами ему грозит в самом крайнем случае пожизненное заключение, а в России – смертная казнь. (Ныне действующий мораторий – это лишь отсрочка исполнения приговора.)

Владимир Абаринов

24.05.2007

Статья

Дело его рук

Следует сказать о двух людях, которые оказали решающее воздействие на политиков. Это, во-первых, Марина Литвиненко, которая долгие годы боролась за установление истины в деле об убийстве ее мужа. Во-вторых, это сам Владимир Владимирович. Он сделал все возможное, чтобы публичное расследование состоялось и приговор прозвучал.

Илья Мильштейн

22.01.2016

Несчастье, случившееся 4 марта в Англии с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, породило шквал комментариев и предположений. Некоторые из них носят нарочито абсурдный характер, но обстоятельства происшествия таковы, что и абсурд может оказаться правдой.

В 2006 году Скрипаль был осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в пользу Великобритании. Судебное следствие проходило в закрытом порядке, поэтому судить о его качестве не представляется возможным. По мотивам дела Скрипаля ветеран разведки Николай Лузан сочинил бойкий, но низкопробный шпионский триллер,

в котором со всей графоманской страстью обличил предателя:

Полумрак, царивший в зале, сизые клубы табачного дыма не помешали технарям из британской разведки заснять во всех ракурсах осоловелую физиономию Скрипаля на фоне пышных форм стриптизерш. В то время, как он замаслившимися глазками пожирал жриц любви, Идальго с Луисом сладко напевали ему в оба уха о его исключительности и тех неограниченных возможностях, которые откроются перед ним на “свободном” Западе…

Действие происходит в Испании в 1995 году. Идальго – сотрудник MI6 Пабло Миллер. Имя этого вербовщика упоминается и в ряде других шпионских дел – в частности, подполковника СВР Валерия Оямяэ, осужденного в апреле 2001 года к семи годам лишения свободы, и майора налоговой полиции Вячеслава Жарко, который в июле 2007-го, “узнав из телерепортажа о кознях МИ-6″, сам явился с повинной в приемную ФСБ. В первом случае, как утверждала пресс-служба ФСБ, содействие Миллеру оказывали власти Эстонии, где он работал под дипломатической крышей.

В 1999 году Скрипаль вышел в отставку. Работал в управлении делами МИДа. Преподавал в Военно-дипломатической академии. А потом, как сообщили вчера многие издания, занялся бизнесом. Если верить Лузану, бизнес был прикрытием – на самом деле пенсионер пытался выведать у бывших коллег шпионскую информацию. Скорее всего кто-то из них и сообщил куда следует о чрезмерном любопытстве Скрипаля. В декабре 2004 его пригласили “на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться”. Но там, как драматически повествует Лузан, с ним произошло нечто иное:

Трое парней ринулись к нему, крепкие руки припечатали к стене. Холод металла ожег запястья…

Арестованный Скрипаль дал признательные показания, за что получил некоторое снисхождение – прокурор просил 15 лет. А в июле 2010 года президент Медведев помиловал его и вместе с Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко обменял на десятерых российских нелегалов, арестованных в США. Спустя год он, не обращаясь за ипотечным кредитом, купил за 260 тысяч фунтов дом в Солсбери, где и поселился с женой Людмилой. Заработанных шпионажем 76 тысяч (эту цифру называла ФСБ) на такую покупку не хватило бы. В 2012 году переезда Людмила умерла от рака. Сын Скрипаля скоропостижно скончался в прошлом году в России. Дочь Юлия, если судить по ее аккаунту в фейсбуке (который, впрочем, не обновлялся с сентября 2016 года, бывала у отца наездами.

Скрипаль и его дочь были обнаружены на скамейке рядом с торговым центом среди бела дня в бессознательном состоянии. При этом отец неестественно размахивал руками и задыхался. Как сообщил на пресс-конференции шеф полиции графства Уилтшир Энгус Макферсон, инцидент особенно потрясает, потому что произошел “тихим воскресным днем”, и потому происшествие объявлено чрезвычайным. В его расследовании принимают участие различные службы (в том числе, как теперь известно, по борьбе с терроризмом). Пострадавшие находятся в отделении реанимации в критическом состоянии. Впоследствии полиция опубликовала новый пресс-релиз, в котором сказано, что некоторые из выезжавших на место происшествия сотрудников чрезвычайных служб почувствовали недомогание. Всем была оказана помощь, а один госпитализирован.

Работавший в Лондоне отставной полковник внешней разведки Михаил Любимов с ходу отвергает причастность СВР: “Это вообще грандиозный миф, что КГБ занимался какими-то ликвидациями после 1960-х годов. Мы не убили ни одного предателя со времен Бандеры (1959 год). Я пришел в 1958 году, тогда еще был этот отдел, занимавшийся ликвидациями. Однако после его реорганизовали, он перестал существовать”.

Видимо, Любимов не читал книгу Олега Калугина Spymaster. Калугин возглавлял в Первом главном управлении КГБ управление “К” (внешняя контрразведка). Он рассказывает, что в 1975 году Юрий Андропов поручил ему найти и покарать двух перебежчиков: “Найдите Олега Лялина или Юрия Носенко, и я санкционирую их ликвидацию”. Ни того ни другого не нашли, зато нашли бывшего офицера ВМС Николая Артамонова, бежавшего в 1959 году на Запад и заочно приговоренного к смертной казни. Ему показали письма от жены и сына, оставшихся в Советском Союзе, обещали полное прощение и финансовую помощь семье. Артамонов был завербован, приговор отменен. Но кураторы заподозрили его в двойной игре. Приговор восстановили. Артамонова заманили в Австрию, откуда планировали вывезти в Чехословакию в багажнике машины, однако перестарались с седативным препаратом. Артамонов умер под шприцем. Когда в Москве Калугина вызвал на ковер начальник ПГУ Владимир Крючков, Калугин ожидал сурового взыскания, но Крючков предложил ему выбирать между орденами Октябрьской Революции и Боевого Красного Знамени. Эта история во всех подробностях изложена непосредственным участником операции Калугиным в его книге на страницах 171-179.

“Осведомленные собеседники” Би-Би-Си полагают, что российской разведке до недавних пор было неизвестно местонахождение Скрипаля и она могла воспользоваться скоропостижной смертью его сына: “Можно предположить, что если бы российские спецслужбы пытались узнать, где именно проживает Сергей Скрипаль, то история с репатриацией тела его сына могла бы очень помочь им в получении этой информации”. Эта гипотеза не выдерживает критики. Скрипаль не скрывался, не менял внешность, жил под собственным именем. Его местонахождение легко определить по фейсбучному аккаунту Юлии, найти дом можно найти в регистре недвижимости.

Игорь Сутягин, которого обменяли на российских нелегалов вместе со Скрипалем, в интервью “Радио Свобода” заявил, что не верит в причастность российских спецслужб: “Поток негативной информации о Кремле за последние три-четыре недели был столь плотным, что для того, чтобы прибавлять сверху еще такое “бревно”, нужно быть законченным идиотом”. Логику Сутягина принять трудно: демонизация Кремлю и выгодна, и нравится.

В том, что Сергей и Юлия Скрипали отравлены, сомнений нет, но каким веществом – непонятно. Один из вариантов – фентанил, способный вызвать удушье и отек легких. От передозировки фентанила умер, в частности, рок-певец Принс. Именно передозировку предполагает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора “Альфа” Алексей Филатов. Но трудно вообразить, что отец и дочь одновременно приняли один и тот же препарат и оба ошиблись в дозировке.

Кто же отравил их, если не российские спецслужбы? Игорь Сутягин высказывает оригинальное мнение: “Теоретически за этим может стоять кто угодно, включая северных корейцев. Они сделали очень похожую вещь в отношении брата Ким Чен Ына в сингапурском аэропорту. Выглядит очень похоже”. Бывший командующий армейскими частями химической, биологической и радиологической защиты Хэмиш де Бреттон-Гордон тоже отмечает, что клиническая картина отравления Скрипаля соответствует симптомам поражения нервно-паралитическим газом VX. И напоминает, что единокровного брата вождя КНДР Ким Чен Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура именно VX: набросили ему на лицо платок, пропитанный этим веществом. В данном случае оружием убийства мог быть спрей. Daily Mail цитирует

Сутягина уже в утвердительной форме – как комментарий эксперта о возможной причастности к отравлению Северной Кореи.

Однако зачем спецслужбам КНДР понадобилось расправиться со Скрипалем, совершенно непонятно. А вот подозрения насчет “руки Москвы” все же естественны: число подозрительных смертей российских перебежчиков и врагов кремлевского режима, обосновавшихся на Британских островах, превышает всякую теоретическую вероятность.