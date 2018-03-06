Вторник, 6 марта 2018

Екатеринбургский активист Сергей Тиунов объявил сухую голодовку в знак протеста против 15-суточного ареста за проведение антипутинского пикета. Об этом сообщил на своем youtube-канале оппозиционер Александр Титов.

Между тем активист Сергей Зыков рассказывал ОВД-Инфо, что сухую голодовку Тиунов начал еще накануне, после того как его оставили в полиции на ночь до суда, оформив протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). В спецприемник Тиунова отправил Ленинский райсуд города.

Во вторник, 6 марта, екатеринбургские оппозиционеры намеревались провести митинг в поддержку политзеков в рамках Стратегии-6. Однако областное министерство общественной безопасности, которое рассматривает уведомления о массовых мероприятиях, отказало в согласовании акции. Всего было отклонено восемь уведомлений.

Чиновники ссылались на то, что все площадки в центре города заняты для проведения мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу, часть матчей которого пройдет в Екатеринбурге. В одном из отказных ответов также заявлялось, что “проведение акции в поддержку политзаключенных негативно скажется на имидже города, принимающего чемпионат мира 2018 года”.

Обжалования отказов в судах окончились безрезультатно, и вместо митинга активисты провели одиночные пикеты в Историческом сквере.

Тиунов встал в пикет с российским флагом и плакатом “Открытая Россия”. Хочешь еще 6 лет разрухи в медицине и образовании? Путин – твой выбор!”. Полицейские схватили активиста, заявив, что он передвигается с плакатом, а это якобы нарушает закон о публичных мероприятиях. В действительности оппозиционер уже завершил свой пикет, но не убрал плакат, а нес его в руках. “Жаль, что под конец Сергей Тиунов так глупо подставился”, – отмечалось в ВК-сообществе “Екатеринбург – за свободу!”.

Как раз во вторник в Екатеринбург приезжал Владимир Путин. Там он проводил совещание по вопросам профессионального образования.