Вторник, 6 марта 2018

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 пограничной службы ФСБ. По уточненным данным, погибли шесть человек, один тяжело ранен, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в штабе на месте происшествия.

“По предварительным данным, жертвами катастрофы стали шесть человек, еще один тяжело ранен. Всего на борту находилось семь человек”, – рассказал источник. раненый эвакуирован с места катастрофы и доставлен в больницу.

До этого сообщалось, что в вертолете было девять пограничников, пятеро из которых погибли.

Вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе на юге республики, поблизости от села Хильдехарой.

Причина крушения вертолета выясняется. “Предварительно, изучается совокупность факторов, которые могли комплексно привести к катастрофе. Речь идет о сложных метеоусловиях, которые могли повлиять на восприятие экипажем окружающей обстановки и потенциально спровоцировать ошибочные действия”, – сообщил источник в экстренных службах. По его словам, будет проверена версия о возможной технической неисправности.

“Вертолет при посадке задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье”, – сообщил РИА “Новости” источник в правоохранительных органах. Другую версию изложил источник Интерфакса в штабе на месте катастрофы. “По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближающуюся скалу, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее зацепил”, – сказал он.

СКР по факту крушения вертолета возбудил дело возбуждено по статье 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). “Установлено, что вертолет Ми-8 выполнял плановый полет и при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, столкнулся с землей”, – говорится в сообщении ведомства.

Во вторник при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. Погибли 39 человек: 33 пассажира и шестеро членов экипажа. Как сообщили в Минобороны, гражданских лиц на борту не было, все погибшие – военнослужащие. Среди них были 27 офицеров, включая генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. По данным РБК, в катастрофе погиб генерал-майор Владимир Еремеев.

“По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было, – подчеркнули военном ведомстве. – Причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего”.