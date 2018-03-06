Вторник, 6 марта 2018

Проверка, проведенная по факту отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, установила, что имело место покушение на убийство. Как сообщается на сайте полиции Большого Лондона, такое заявление сделал начальник Национальной контртеррористической полицейской сети Марк Роули.

Покушавшийся, рассказал Роули, использовал яд нервно-паралитического действия. Какое именно вещество было применено, он не уточнил.

Несколько ранее информацию об использовании некоего яда нервно-паралитического действия опубликовала со ссылкой на неназванные источники The Guardian.

Между тем Reuters со ссылкой на два неназванных источника в службах безопасности передает, что, согласно основной версии полиции, покушение было совершено россиянами в отместку за предательство Скрипаля, который выдал британской разведке Ми-6 десятки российских агентов.

66-летний Скрипаль, житель города Солсбери, графство Уилтшир, и его 33-летняя дочь, приехавшая из России, были обнаружены днем в воскресенье в торговом центре Maltings в Солсбери с симптомами тяжелого отравления. Оба до сих пор остаются в реанимации в критическом состоянии.

После инцидента спасатели в полной защитной экипировке вели обеззараживание улиц, поливая их некоей жидкостью из брандспойтов. Позже трое спасателей также были доставлены в больницу с отравлением. Двое жаловались на резь в глазах и одышку. Их после оказания помощи отпустили. Третий пострадавший по состоянию на вторник оставался в больнице.

В Британии сразу же начали высказывать подозрения, что Скрипаля пытались убить. Проводились параллели между случаем с полковником и смертью бывшего оперативника ФСБ Александра Литвиненко, который погиб в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления полонием. Есть веские доказательства того, что к убийству Литвиненко причастны российские власти.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг подозрения в причастности Москвы к инциденту со Скрипалем. В свою очередь, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, которого считают одним из исполнителей убийства Литвиненко, заявил, что случай со бывшим агентом может быть использован британскими спецслужбами для провокации против России.

Между тем британские СМИ сообщали, что ранее Скрипаль подавал в полицию заявление о том, что опасается за свою жизнь.

Днем во вторник глава британского МИДа Борис Джонсон пообещал жесткую реакцию Лондона, если причастность Москвы к отравлению Скрипаля подтвердится.

Утром в среду СМИ сообщили, что в рамках проверки полиция начала расследовать смерти жены и сына Скрипаля. 59-летняя Людмила Скрипаль умерла в Британии в октябре 2012 года. Согласно медицинским документам, причиной смерти стал рак. 43-летний Александр Скрипаль жил, насколько позволяют заключить публикации СМИ, в Москве. Он умер в июле 2017-го – как сообщалось, в больнице Петербурга от печеночной недостаточности.

Упоминалось также, что в 2016 году в России умер старший брат Скрипаля.

9 августа 2006 года Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам колонии по статье 275 УК (государственная измена). Четыре года спустя, 9 июля 2010-го, осужденный был помилован тогдашним президентом Дмитрием Медведевым и выслан в Вену в рамках масштабного обмена шпионами между Россией и западными странами. Бывший полковник поселился в Британии, которая предоставила ему политубежище.