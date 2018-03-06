Вторник, 6 марта 2018

Пара фраз

07.03.2018

Подумаешь, пощупали

Пара фраз

07.03.2018

Воспитанный потаскун

Комиссия Госдумы по этике потребовала у председателя комитета по международным делам жириновца Леонида Слуцкого объяснений в связи с обвинениями в домогательствах. Об этом сообщает “Дождь” со ссылкой на председателя комиссии единороса Отари Аршбу.

Слуцкому направлены письменные запросы, по которым тот должен дать письменные же объяснения, рассказал Аршба. “После этого комиссия может собраться и начать рассматривать вопрос по существу в рамках своей компетенции, – продолжил единорос. – Если есть претензии уголовного порядка, нужно обращаться в следственные органы – мы их подменять не можем”.

Дата заседания комиссии, уточнил Аршба “Коммерсанту-ФМ”, будет назначена после 18 марта, когда депутаты вернутся с региональной недели.

Би-Би-Си единорос рассказал, что некоторые из журналисток, обвинивших Слуцкого, подали заявления не только в комиссию по этике, но и в прокуратуру. Однако, отмечает радиостанция, редакции известно, что проверить обвинения в отношении Слуцкого прокуратуру просила лишь журналистка Алена Попова, сама с домогательствами жириновца не сталкивавшаяся.

Ранее в среду спикер Госдумы единорос Вячеслав Володин назвал обвинения в адрес Слуцкого провокацией. Он указал, что сообщения о домогательствах “многолетней давности” появились именно теперь, перед президентскими выборами, а “историю продвигают представители иноСМИ или СМИ, которые с ними работают”.

Володин пригласил журналисток парламентского пула, чтобы поздравить их с 8 марта, а во время встречи, коснувшись истории со Слуцким, заявил: “Вам опасно работать в Думе? Если да – меняйте работу”.

О домогательствах Слуцкого “Дождь” сообщил 22 февраля со ссылкой на трех журналисток, свидетельствовавших на условиях анонимности. Одна рассказала, что депутат приставал к ней в 2017 году в своем думском кабинете, когда она брала у него интервью. Другая – тележурналистка – сообщила, что столкнулась с домогательствами, когда приглашала Слуцкого на эфир. Третья заметила, что не хочет рассказывать деталей о приставаниях жириновца, так как боится потерять возможность работать в Думе.

Сам депутат назвал обвинения “бредом”. “Когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации. Для “Дождя”, впрочем, это обычная практика”, – заявил жириновец. Он пригрозил “Дождю” судебным иском.

23 февраля вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев потребовал лишить аккредитации журналистов “Дождя”. “Мы направим письмо в адрес правоохранительных органов, поскольку в подобных обвинениях усматриваются нарушения уголовного законодательства”, – добавил вице-спикер.

27 февраля о домогательствах Слуцкого сообщила замглавреда RTVI Екатерина Котрикадзе. Она рассказала об инциденте, произошедшем в 2011 году, когда она приехала в Москву как корреспондент грузинского телевидения. Позже о подобных инцидентах рассказали продюсер “Дождя” Дарья Жук и журналистка Русской службы Би-Би-Си Фарида Рустамова. “Слуцкий имеет могущественных друзей, – отмечала Рустамова. – Мне никто не звонил и не угрожал, но, предавая эту историю огласке, я боюсь за свою безопасность”.