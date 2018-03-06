Вторник, 6 марта 2018

В рамках проверки по факту отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, британская полиция начала расследовать смерти жены и сына агента. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

59-летняя Людмила Скрипаль умерла в Британии в октябре 2012 года. Согласно медицинским документам, причиной смерти стал рак. Как передает Daily Mail, один из соседей Скрипалей в Солсбери, графство Уилтшир, утверждает, что незадолго до смерти жена бывшего агента попала в аварию на машине. Однако местная жительница, которая приходила убирать дом бывшего агента, это опровергает, подтверждая, что смерть наступила от болезни.

43-летний Александр Скрипаль жил, насколько позволяют заключить публикации СМИ, в Москве. Он умер в июле 2017-го – как сообщается, в больнице Петербурга от печеночной недостаточности. В Петербург, пишут СМИ, он приехал в отпуск вместе со своей подругой – 49-летней Анной. Похоронен Скрипаль-младший в Британии.

Первой о смерти сына бывшего полковника в Петербурге сообщила Би-Би-Си. Фонтанка.Ру, однако, во вторник писала, что не нашла этому подтверждений.

Daily Mail упоминает также, что в 2016 году в России умер старший брат Скрипаля.

После обеда в среду The Guardian со ссылкой на неназванный источник передала, что, по данным расследования, Сергея и Юлию Скрипаль отравили веществом нервно-паралитического действия. Какое именно вещество использовалось, источники газеты не уточнили.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь, приехавшая к нему из России, были обнаружены днем в воскресенье в торговом центре Maltings в Солсбери с симптомами тяжелого отравления. Оба остаются в реанимации в критическом состоянии.

После инцидента полиция оцепила территорию вокруг Maltings, а также ряда других городских объектов. Спасатели в полной защитной экипировке вели обеззараживание улиц, поливая их некоей жидкостью из брандспойтов.

Трое спасателей также были доставлены в больницу с отравлением. Двое жаловались на резь в глазах и одышку. Их после оказания помощи отпустили. Третий пострадавший остается в больнице.

Каким именно веществом отравились полковник, его дочь и спасатели, пока не установлено.

В Британии сразу же начали высказываться подозрения, что Скрипаля пытались убить. Проводились параллели между случаем с полковником и смертью бывшего оперативника ФСБ Александра Литвиненко, который погиб в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления полонием. Есть веские доказательства того, что к убийству Литвиненко причастны российские власти.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг подозрения в причастности Москвы к инциденту со Скрипалем. В свою очередь, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, которого считают одним из исполнителей убийства Литвиненко, заявил, что случай со бывшим агентом может быть использован британскими спецслужбами для провокации против России.

Между тем британские СМИ сообщали, что ранее Скрипаль подавал в полицию заявление о том, что опасается за свою жизнь.

Днем во вторник глава британского МИДа Борис Джонсон пообещал жесткую реакцию Лондона, если причастность Москвы к отравлению Скрипаля подтвердится.

Между тем руководство расследованием было передано Национальной контртеррористической полицейской сети. Пояснялось, что оснований определенно квалифицировать инцидент со Скрипалем как теракт нет, однако Контртеррористическая сеть располагает специалистами, способными провести необходимые экспертизы.

9 августа 2006 года Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам колонии по статье 275 УК (государственная измена) за работу на британскую разведку Ми-6. Четыре года спустя, 9 июля 2010-го, осужденный был помилован тогдашним президентом Дмитрием Медведевым и выслан в Вену в рамках масштабного обмена шпионами между Россией и западными странами. Бывший полковник поселился в Британии, которая предоставила ему политубежище.