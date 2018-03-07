Среда, 7 марта 2018

Владимир Путин, комментируя в фильме Владимира Соловьева “Миропорядок-2018″ возможность ядерной войны, заметил, что ему не нужен мир, в котором не будет России. “Миропорядок-2018″ помещен на ВК-странице Соловьева; фрагмент о ядерной войне начинается на 81-й минуте фильма.

Россия, заверил Путин, может применить ядерное оружие лишь в том случае, если система предупреждения зафиксирует старт ядерных ракет противника. “Это называется ответно-встречный удар”, – пояснил глава государства.

“Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, – признал Путин. – Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?”

Путин, однако, уточнил, что рассуждает лишь теоретически, и выразил надежду, что необходимости применять ядерное оружие не возникнет.

1 марта в послании Федеральному собранию Путин рассказал о новых российских вооружениях. Он, в частности, упомянул межконтинентальную баллистическую ракету “Сармат”, неуязвимую, по его словам, для американских систем ПРО, а также гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс “Кинжал”, беспилотные подводные аппараты. “Нас никто не слушал, – заметил глава государства о США и странах НАТО. – Послушайте сейчас”.