Вторник, 6 марта 2018

Сирийская коалиция “Джайш аль-ислам” (“Армия ислама”) взяла на себя ответственность за катастрофу российского транспортника Ан-26, произошедшую во вторник на базе Хмеймим. Об этом сообщает ливанская газета “Ад-дияр” со ссылкой на заявление организации.

Как утверждается, пять членов “Джайш аль-ислам” проникли на аэродром российской авиабазы и, когда самолет снизился до 100 метров, обстреляли его из тяжелого пулемета.

Атака стала местью за налеты российской авиации на оазис Восточная Гута под Дамаском, пояснили в коалиции. “Джайш аль-ислам” заверила, что продолжит атаки как на Хмеймим, так и на другие военные и дипломатические объекты России в Сирии, а также на российских военных.

“Ад-дияр” отмечает, что сторонних подтверждений заявлению об атаке “Джайш аль-ислам” на Ан-26 не обнаружила.

Между тем расследовательская группа Conflict Intelligence Team отнеслась к публикации газеты с недоверием. В статье, отмечают эксперты, не дано активной ссылки на заявление “Джайш аль-ислам”. Между тем ни в англоязычном твиттере, ни в арабоязычном телеграм-канале коалиция об атаке на Ан-26 не сообщает.

Кроме того, указывает CIT, сейчас “Джайш аль-ислам” активно действует лишь в Восточной Гуте, обороняясь от наступления войск диктатора Башара Асада. В мухафазе Идлиб, соседней с мухафазой Латакия, где расположена Хмеймим, коалиция сейчас фактически не представлена. Как позволяет заключить публикации, в самой Латакии, являющейся плацдармом клана Асадов, “Джайш аль-ислам” не было никогда.

Отмечается также, что “Ад-дияр” связана с Сирийской социальной националистической партией, которая названа группировкой “фашистского толка”. Эта партия, действующая в Сирии и Ливане, выступает за образование единого сирийского государства, которое бы включало территории от Синая до Кувейта, в том числе Ирак, и от турецкого ила Хатай до Израиля и Иордании, а также Кипр.

Ядром “Джайш аль-ислам” стала образованная в 2011 году организация “Лива аль-ислам” (“Бригада ислама”). Нынешняя коалиция возникла осенью 2013-го, когда к “Лива аль-ислам” примкнули около 60 повстанческих группировок. Первоначально коалиция добивалась установления в Сирии шариатского правления, однако с 2015 года начала выступать за создание технократического правительства, которое бы представляло все группы населения страны. В 2014-2015-м “Джайш аль-ислам” вместе с другими повстанческими формированиями вела в Гуте жестокие бои против “Исламского государства”.

Режим Асада, а также Россия, Иран и Египет объявили “Джайш аль-ислам” террористической организацией. В западных странах она таковой не признана.

Российский Ан-26 разбился на Хмеймим при заходе на посадку. Погибли 39 военных: 33 пассажира, в том числе генерал-майор Владимир Еремеев, и 6 членов экипажа. При этом в Минобороны России утверждали, что обстрелу самолета не подвергался, а предварительной причиной катастрофы назвали техническую неисправность.

Восточная Гута – последняя местность близ Дамаска, контролируемая повстанцами. Последние месяцы войска Асада и союзная диктатору Россия жестоко бомбили города и поселки оазиса. Москва неоднократно срывала принятие резолюции Совбеза ООН о 30-дневном перемирии в Сирии. Однако даже после принятия резолюции Асад продолжил наступление на Восточную Гуту, применяя в том числе химическое оружие.