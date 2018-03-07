Среда, 7 марта 2018

Продажа нефтепродуктов по картам – наиболее выгодный метод заправки собственного автомобиля, особенно, если он принадлежит юридическому лицу. Этот способ покупки не только гарантирует удобство и быстроту обслуживания на более, чем 5 тыс. АЗС, находящихся на всей территории нашей страны, а также в немалой степени упростит учет, обеспечит возможность полностью контролировать все операции, сэкономит ваше время, а также и денежные средства клиентов.

Помимо прочего, использование топливной карты на бензин гарантирует повышенную финансовую безопасность, так как средства, размещенные на ней, надежно защищены пин-кодом, а при потере карты вы всегда можете топливную карту просто заблокировать.

Кстати, большим удобством является автоматизация, а также полное информационное обеспечение операций, осуществляющихся с помощью топливной карты. На настоящий момент бензин по картам покупают многие юридические лица, и любой может купить их по доступной цене на официальном сайте. Благодаря такой карте можно контролировать операции в режиме реального времени, как и отчетность каждого месяца, есть и ряд других возможностей. Клиенту предлагается один из двух типов тарифов обслуживания по этим картам – либо литровый тариф, либо рублевый тариф.

На литровом тарифе предусматривается определенная возможность обслуживания автомобиля клиента на мини АЗС в рамках средств, находящихся на карте. А вот на рублевом тарифе предполагается получение доступа к расширенному сервису на АЗС, включая техническое обслуживание, покупку масла и услуги авто-мойки.

Чтобы произвести оплату по такой карте, нужно остановить свой автомобиль у топливораздаточной колонки, потом заглушить двигатель, открыть бензобак и вставить в него пистолет с необходимой маркой топлива. Потом подойти к кассе и отдать свою пластиковую карту оператору автозаправочной станции. После этого назвать номер колонки, у которой стоит ваше авто, марку бензина и число литров. Указывается именно число литров, а не сумма.