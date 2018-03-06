Вторник, 6 марта 2018

Если причастность Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии подтвердится, “будет очень сложно представить” присутствие представителей Британии на чемпионате мира по футболу, который летом должен пройти в России. Как сообщает Би-Би-Си, об этом на слушаниях в парламенте Великобритании заявил глава МИД страны Борис Джонсон.

Министр пообещал жесткую реакцию, если подозрения в адрес российских властей окажутся обоснованными.

Первоначально слова Джонсона были истолкованы СМИ в том смысле, что британская сборная откажется от участия в мундиале. Однако позже помощники министра пояснили Би-Би-Си, что под представителями Британии он подразумевал чиновников, а не спортсменов.

На сегодня рано делать какие-либо определенные выводы, также заметил Джонсон в своем выступлении перед депутатами, однако Россия представляет собой “опасную и разрушительную силу”. Глава МИДа напомнил, что в ноябре 2006 года в Британии был отравлен полонием бывший оперативник ФСБ Александр Литвиненко; есть веские доказательства того, что к убийству причастны российские власти.

Между тем полиция графства Уилтшир объявила, что, хотя оснований определенно квалифицировать инцидент со Скрипалем как теракт нет, расследованием случившегося с середины дня 6 марта руководит Национальная контртеррористическая полицейская сеть. Именно эта структура, поясняется в публикации, располагает специалистами, способными провести необходимые экспертизы.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь, приехавшая к нему из России, были обнаружены в воскресенье в торговом центре Maltings в городе Солсбери, Уилтшир, с симптомами тяжелого отравления. Оба остаются в реанимации в критическом состоянии.

После инцидента полиция оцепила территорию вокруг Maltings, а также ряда других городских объектов. Спасатели в полной защитной экипировке вели обеззараживание улиц, поливая их некоей жидкостью из брандспойтов.

Трое спасателей также были доставлены в больницу с отравлением. Двое жаловались на резь в глазах и одышку. Их после оказания помощи отпустили. Третий пострадавший остается в больнице.

Не исключено, что Скрипаля и его дочь отравили в ресторане Zizzi, находящемся в Maltings. Из предосторожности сейчас этот ресторан закрыт.

Каким именно веществом отравились полковник, его дочь и спасатели, пока не установлено.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг подозрения в причастности Москвы к инциденту. В свою очередь, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, которого считают одним из исполнителей убийства Литвиненко, заявил, что случай со Скрипалем может быть использован британскими спецслужбами для провокации против России.

Между тем британские СМИ во вторник сообщили, что ранее Скрипаль подавал в полицию заявление о том, что опасается за свою жизнь.

9 августа 2006 года Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам колонии по статье 275 УК (государственная измена) за работу на британскую разведку Ми-6. Четыре года спустя, 9 июля 2010-го, осужденный был помилован тогдашним президентом Дмитрием Медведевым и выслан в Вену в рамках масштабного обмена шпионами между Россией и западными странами. Бывший полковник получил политубежище в Британии и обосновался в Солсбери.