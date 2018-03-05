Понедельник, 5 марта 2018

В 2017 году российская авиация трижды отрабатывала налеты на Норвегию. Как передает The Independent Barents Observer, об этом в понедельник в своем ежегодном докладе сообщил директор Разведывательной службы страны генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде.

Первый инцидент произошел 24 марта. Тогда девять российских бомбардировщиков, поднявшихся с базы в Мурманской области, отрабатывали налет на радар Globus 2 в поселке Вардё.

Вардё находится на острове, расположенном на крайнем северо-востоке страны у границы с Россией. Globus 2 установлен американцами, а используется норвежской военной разведкой. Он отслеживает перемещения в Баренцевом море вдоль побережья Кольского полуострова российских атомных подводных лодок, имеющих на вооружении баллистические ракеты.

Globus 2, отметил Лунде, никогда не вызывал особого интереса у россиян. Однако сейчас в Вардё строится новый, более современный радар, и Москва опасается, что он станет компонентом американской системы защиты от баллистических ракет.

Второй раз россияне устроили маневры два месяца спустя, 22 мая. Тогда 12 самолетов, поднявшиеся с разных баз на Кольском полуострове, отрабатывали налет на флотилию НАТО, которая вела учения в Норвежском море. В числе самолетов Лунде упомянул МиГ-31, Су-24, Су-34 и Ту-22М.

Ранее сообщалось, что в мае корабли и подводные лодки Норвегии, США и Германии участвовали в учениях Eastlant (так в НАТО называется регион Восточной Атлантики). Учения проходили у острова Сенья, который расположен недалеко от крупного заполярного города Тромсё.

Наконец, меньше чем через неделю, 27 мая, девять российских самолетов отрабатывали атаку на военные объекты в районе заполярного города Будё. Лунде связал маневры россиян с двухнедельными авиационными учениями западных стран Arctic Challenge. Это были крупнейшие учения в Западной Европе в прошлом году. В них участвовали больше 100 самолетов из 12 стран; организовывала маневры Норвегия в сотрудничестве со Швецией и Финляндией, которые в НАТО не состоят. Ранее сообщалось, что во время этих учений истребители F-16 поднимали с базы в Будё на перехват российских самолетов, появившихся к северу от арктического побережья Норвегии.

Также Лунде упомянул в своем докладе российские учения “Запад-2017″, прошедшие в сентябре. Тогда, рассказал шеф разведки, россияне установили в долине реки Печенги, в непосредственной близости от норвежской границы, ракетные комплексы “Искандер”. Дальность стрельбы “Искандеров” составляет около 500 километров, отметил Лунде. Таким образом, в радиусе обстрела оказалась значительная часть территории Северной Норвегии.