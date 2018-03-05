Понедельник, 5 марта 2018

Кандидат в президенты Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением посетить аннексированный Крым для ведения своей кампании. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на интервью кандидата главреду “Эха Москвы” Алексею Венедиктову.

“Если и поеду в Крым, то только с территории (континентальной) Украины, – заявила Собчак. – Считаю, что так правильно будет”.

Венедиктов поинтересовался, зачем кандидату разрешение украинских властей. В Крыму “российские избиратели”, пояснил он. Собчак возразила, что намерена встретиться на полуострове с “разными людьми”, в том числе с крымскими татарами, которые не признали аннексию.

Помимо крымских татар, не согласился Венедиктов, в регионе много других жителей, которые “хотели присоединиться к России”. “Что ты им скажешь – идите назад в Украину?” – поинтересовался главред “Эха”.

“Нет, я им этого никогда не говорила и не скажу, – заверила Собчак. – Хотя от меня многие ждут, что мы вернем Крым Украине. Но я такого никогда не скажу, потому что я понимаю, что есть люди – и это тоже правда, – которые хотят быть в Крыму, который есть частью России”.

Крымчан “уже сделали частью России”, заключила кандидат. Однако, добавила она, для легализации аннексии необходимо повторное “международное” голосование.

Ранее украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призвало жителей Крыма не участвовать в российских президентских выборах, поскольку они проводятся незаконно. С таким же призывом выступил и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В свою очередь, глава украинского МИДа Павел Климкин пообещал добиваться, чтобы организаторы выборов на полуострове были включены в санкционные списки.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза отказались направлять наблюдателей на выборы в Крым.

В августе 2016 года Алексей Королев, Александр Сафронов и Марина Капыца – кандидаты от ПАРНАС на выборах в Госдуму от региональной группы № 33, объединяющей Кубань, Адыгею, а также аннексированные Крым и Севастополь, – подали в генконсульство Украины в Ростове-на-Дону заявления на открытие транзитных виз для проведения предвыборной агитации на аннексированном полуострове. Одновременно лидер кубанского отделения партии Леонид Запрудин направил генконсулу Виталию Москаленко обращение, в котором подчеркнул, что функционеры партии намереваются прибыть в Крым лишь с согласия Украины. При отсутствии такого согласия, заверил Запрудин, “вышеназванные кандидаты воздержатся от организации избирательной кампании в Крыму”.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в ответ на просьбу российских кандидатов заметил: “Исходя из того, что это оккупированная территория, естественно, что никакого разрешения на осуществление агитации на территории оккупированного Крыма Украина дать не может”.

После этого Королев, Сафронов и Капыца отказались от проведения агитации на полуострове.

Итоги выборов в Госдуму на территории Крыма и Севастополя международное сообщество не признало.