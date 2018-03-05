Понедельник, 5 марта 2018

ФСБ объявила, что совместно с полицией задержала в Махачкале пятерых сторонников “Исламского государства”, которые вербовали жителей Дагестана на войну в Сирию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте спецслужбы.

Как утверждается, задержания прошли в понедельник. Одного из пятерых ФСБ называет организатором “указанной противоправной деятельности”.

Заявляется, что подозреваемые завербовали как минимум четырех человек, которые, пройдя подготовку, стали боевиками ИГ.

Также в публикации говорится, что при обысках у задержанных изъято большое количество взрывчатки, оружие и боеприпасы, которые, по утверждению спецслужбы, были приобретены для совершения терактов в Северо-Кавказском федеральном округе.

Задержанным вменена часть 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму), предусматривающая от 5 до 15 лет колонии. Не исключается, что по итогам криминалистических экспертиз будут открыты также дела по статьям 222 (незаконный оборот оружия) и 223 кодекса (незаконное изготовление оружия).