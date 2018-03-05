Понедельник, 5 марта 2018

Коллегия Московского окружного военного суда под председательством Даниила Логачева приговорила члена “временного государственного совета Русской Республики” Василия Пивкозака к трем годам общего режима по делу об оправдании терроризма, экстремизме и хранении взрывчатки. О приговоре, вынесенном 1 марта, во вторник сообщил центр “Сова”.

53-летний Пивкозак, житель города Вельска на юге Архангельской области, объявлен виновным по части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма через интернет), части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет), части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки).

Согласно фабуле дела, в 2016 году Пивкозак поместил во “Вконтакте” некие тексты и фото, публикация которых и была квалифицирована по политическим статьям УК. Взрывчатку, как утверждается, оперативники архангельского УФСБ обнаружили у фигуранта при обыске.

Как следует из карточки дела на сайте суда, все разбирательство, включая оглашение приговора, заняло одно заседание. Это позволяет предположить, что Пивкозак полностью признал вину и пошел на сделку с прокуратурой, вследствие чего его дело рассматривалось в особом порядке.

В деле Пивкозак назван сторонником “Русской Республики Русь”. Между тем “Русская Республика” – это другой руководящий орган той же структуры; “Русская Республика Русь” и “Русская Республика” конкурируют за “общины коренного русского народа” – региональные отделения. “Русская Республика” была образована “верховным правителем Русской Республики Русь” Владимиром Поповым, после того как “председатель исполкома госсовета” последней Виктор Кривов фактически отстранил его. В октябре 2016 года Попов издал “указ” об увольнении Кривова за превышение полномочий.

Пивкозак с 1998 года был членом “Русского национального единства”. В том же году образовал районную организацию РНЕ в Вельске. В 2015-м, говорится на сайте “Русской Республики”, “самоопределился как представитель коренного русского народа”. Тогда же организовал районную “общину коренного русского народа”. Вступил в областной совет ОКРН. В члены “временного госсовета” был кооптирован по инициативе “верховного правителя” Попова, высказанной в октябре 2016-го.