Вторник, 6 марта 2018

Из-за действий Росгвардии поставки обезболивающих препаратов в больницы и аптеки регионов России оказались под угрозой срыва. Об этом сообщает РБК.

Основным перевозчиком наркотических и психотропных лекарственных препаратов в регионы является ФГУП “Главный центр специальной связи” (“Спецсвязь”). Однако осенью 2017 года Росгвардия запретила “Спецсвязи” перевозить лекарства самостоятельно из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность. В пресс-службе ФГУП сообщили, что получить ее организация не может, поскольку лицензия выдается только обществам с ограниченной ответственностью.

В результате “Спецсвязь” вынуждена заключать договоры с ФГУП “Охрана” Росгвардии. Привлечение внешней охраны привело к тому, что стоимость доставки резко выросла, а сроки увеличиличь. По словам гендиректора Московского эндокринного завода Михаила Фонарева, по некоторым грузам и направлениям стоимость доставки увеличилась на 500 процентов.

Кроме того, в отличие от “Спецсвязи”, охрана действует не во всех регионах России.

Чтобы не допустить срыва поставок жизненно необходимых препаратов, Минздрав подготовил изменения в правила перевозки наркотических и психотропных лекарств. Документ опубликован на портале правовой информации. Ведомство предлагает разрешить “юридическим лицам с особыми уставными задачами”, к которым относится “Спецсвязь”, охранять наркотические лекарства без лицензии.

В 2014 году стало известно о многочисленных случаях самоубийств больных раком, которые не получали должной медицинской помощи, в первую очередь, качественных обезболивающих препаратов. 27 мая 2015 года в Москве покончил с собой ученый-ядерщик Алексей Калагин, страдавший раком. Он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что не может терпеть мучительную боль.

В декабре 2014 года Госдума приняла поправки к закону “О психотропных и наркотических веществах”, которые облегчили доступ пациентов к обезболиванию. Документ вступил в силу 1 июля 2015 года.

В августе 2015 года правительство во исполнение этого закона изменило порядок отпуска наркотических и психотропных средств в медицинских целях. Медицинским организациям и их обособленным подразделениям, имеющим соответствующую лицензию, было предоставлено право отпускать наркотические и психотропные лекарственные препараты наряду с аптечными организациями. Кроме того, были внесены изменения в правила перевозки и хранения таких веществ. В случае отсутствия в сельских населенных пунктах или удаленных от населенных пунктов местностях аптеки могут привлекать к охране ЧОПы. Ранее функция перевозки и охраны препаратов возлагались исключительно на фельдъегерскую службу и МВД.