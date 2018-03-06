Вторник, 6 марта 2018

В городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей, резко упал рейтинг кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на опубликованные в конце прошлой недели данные ВЦИОМа.

В Москве и Петербурге рейтинг действующего президента с 10 января до 18 февраля упал более чем на 12 процентных пунктов – с 69,7 до 57,1. В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 пунктов случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 пункта. Аналогичная ситуация в городах с населением до 500 тысяч человек. Стабильным рейтинг Путина остается лишь на селе и в городах, насчитывающих 500-950 тысяч жителей. При этом в крупных городах увеличилось число не определившихся с выбором и вырос рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

“В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям”, – объясняет данные гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его мнению, падение рейтинга Путина также связано с началом предвыборной кампании. “Люди вспоминают, что есть еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры набирают”, – отмечает социолог.

Падение рейтинга Путина можно объяснить недостаточной активностью и ошибками в ходе кампании, сказал источник издания, близкий к администрации президента. “В реальности цифры гораздо меньше. Реальная явка в лучшем случае ожидается 55-60 процентов, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65 процентов. Если в Москве выйдут за 50 процентов – это будет подвиг”, – сказал источник.

“Дальше будет зависеть от того, включат ли механизм рисовки голосов. Если выборы будут с полным задействованием админресурса, а я такого не исключаю, то все равно, кто сколько получит в реальности. Если выборы пройдут честно, то результат Путина в миллионниках будет ниже, а у оппонентов несколько выше”, – считет другой близкй к Кремлю источник.

С 29 ноября по 2 декабря в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье прошел закрытый семинар с участием первого замруководителя кремлевской администрации Сергея Кириенко, проведенном АП для курирующих внутреннюю политику вице-губернаторов и заместителей полпредов Владимира Путина в федеральных округах. По сведениям РБК, на мероприятии обсуждались возможные варианты повышения явки на президентские выборы. Кириенко потребовал от региональных администраций провести “абсолютно легитимные” выборы, чтобы избежать последующих судов и протестных митингов. Чиновник настаивал на “прозрачности и законности” кампании и пообещал, что “все нарушения будут жестко пресекаться”.

11 декабря РБК сообщало, что Кремль для повышения явки поручил региональным властям создать “атмосферу праздника” на избирательных участках в день выборов президента. “Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки”, – перечислил возможные варианты собеседник РБК. Также на участках могут продавать еду и товары, организовать комнаты для детей или устроить выступления творческих коллективов.