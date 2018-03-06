Вторник, 6 марта 2018

Смерть слесаря-сборщика Таганрогского авиастроительного научно-технического комплекса им. Бериева Максима Терещенко не связана с отравлением таллием. Об этом заявил глава города Андрей Лисицкий на экстренной пресс-конференции, сообщает Интерфакс.

“Выводы о том, что его (Терещенко. – Ред.) смерть не связана с отравлением таллием, сделаны после судмедэкспертизы”, – заявил чиновник. Лисицкий при этом подчеркнул, что таллий не используется ни на одном предприятии города.

“Таллий в производственной программе не используется и не использовался, поэтому отравление носит бытовой характер. Все вопросы по лечению и реабилитации пострадавших предприятие взяло на себя. Мы готовы заключать договоры с центрами реабилитации и помощи”, – сообщил генеральный конструктор предприятия Юрий Грудинин.

Все отравившиеся подверглись кратковременному воздействию таллия, сообщил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов. “Общее мнение токсикологов и неврологов – это было кратковременное воздействие таллия на организм пострадавших. Все пострадавшие имеют легкую степень отравления таллием и имеют возможность полного восстановления после отравления “, – сказал медик.

По словам Сафонова, после подтверждения фактов отравления таллием в рамках диспансеризации было осмотрено около тысячи сотрудников авиазавода, однако “проверять абсолютно всех работников предприятия и жителей города будет похоже на общую паранойю”.

В настоящее время на заводе по факту отравления сотрудников завода таллием главк МВД по Ростовской области проводит проверку.

Работники ТАНТК начали обращаться с жалобами на ухудшение состояния здоровья с января 2018 года. Всего к медикам обратились 37 человек, на данный момент факт отравления подтвержден у 28. Сильнее других пострадал ведущий инженер Константин Колесников, норма таллия у него в крови превышена в 150 раз. Другие пострадавшие – сотрудники юридического отдела предприятия.

В понедельник “Коммерсант” сообщил, что в издание обратилась мать 23-летнего Терещенко, скончавшегося 30 декабря. По словам женщины ее сын, проработавший на предприятии меньше года, погиб из-за отека головного мозга. Она связывает его смерть с отравлением таллием. Первые симптомы недомогания молодой человек почувствовал 7 декабря: он терял сознание, его тошнило. При этом Терещенко с ноября жаловался на тяжелый запах на предприятии. В течение нескольких недель состояние слесаря ухудшалось, однако на работу он выходил.

29 декабря, придя домой с ночной смены, Терещенко потерял сознание и впал в кому. Его госпитализировали в реанимацию горбольницы Таганрога. На следующий день молодой человек скончался. В патаогоанатомическом заключении причиной смерти назван вазоспазм сосудов головного мозга, таллий не упоминается.

ТАНТК имени Бериева специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.

Талиий – тяжелый металл, применяемый в инфракрасной оптике, при производстве металлогалогеновых ламп, в геологоразведке для определения свойств минералов. Таллий также служит основным компонентом некоторых относительно сильных окислительных реагентов в органическом синтезе. Для человека таллий ядовит, его соединения поражают периферическую нервную систему, желудочно-кишечный тракт и почки.