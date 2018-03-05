Понедельник, 5 марта 2018

При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. По уточненным данным, которые вечером со ссылкой на Минобороны привело РИА “Новости”, погибли 39 человек: 33 пассажира и шестеро членов экипажа.

Ранее ТАСС – также ссылаясь на военное ведомство – передавал, что пассажиров было лишь 26.

Гражданских лиц на борту не было, все погибшие – военнослужащие, сообщили в Минобороны. Среди них были 27 офицеров, включая генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. По данным РБК, в катастрофе погиб генерал-майор Владимир Еремеев.

“По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было, – подчеркнули военном ведомстве. – Причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего”.

Кто находился на борту самолета, не уточняется.

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 (по кодификации НАТО Curl – “Вихрь”) предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Практическая дальность до 1100 километров. Самолет может использоваться для перевозки до 38 пассажиров на откидных сидениях вдоль борта. Оснащен двумя турбовинтовыми двигателями одним дополнительным реактивным, установленным в правой гондоле. Серийно Ан-26 выпускается с начала 1970-х годов. По состоянию на 2016 год в Минобороны эксплуатировались 175 самолетов этой модели.

25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение над Черным морем через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны, девять сотрудников российских телеканалов и исполнительный директор фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

В июне Минобороны представило результаты расследования межведомственной комиссии из экспертов военного ведомства, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна “Туполев”. Комиссия пришла к выводу, что самолет упал из-за нарушения пространственной ориентировки командиром Романом Волковым.

Версию взрыва на борту Ту-154 следователи исключают. “Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна”, – говорилось в опубликованном в декабре заявлении СКР.