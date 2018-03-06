Вторник, 6 марта 2018

Глава “Роснефти” Игорь Сечин попросил Владимира Путина обеспечить компании налоговые льготы в размере 145 миллиардов рублей в год для стимулирования нефтепереработки. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на письмо президенту, датированное 8 февраля.

Речь в документе идет в том числе о возврате компании части затрат на выпуск нефтепродуктов. Увязать введение льгот глава “Роснефти” предложил с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Кроме того, ЛУКОЙЛ попросил правительство в условиях снижения доходности из-за налогового маневра в отрасли снизить ставки акцизов на бензин класса “Евро-5″ и отказаться от их запланированной индексации с 1 июля. Рост акцизов на фоне сдерживания цен на топливо снизил эффективность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок до нуля и ниже, объяснил в своем письме вице-президент нефтяной компании Геннадий Федотов.

Путин поручил правительству рассмотреть просьбу Сечина. Тема поддержки нефтяной отрасли обсуждалась 27 февраля на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. В Министерстве энергетики заявили о нецелесообразности привязывания льгот к введению НДД. Министерство финансов предлагало обнулить экспортную пошлину на нефть, а Минэнерго – поддерживать “системообразующие” НПЗ, обеспечивающие топливом российский рынок. В результате к окончательному решению прийти на совещании не удалось.

“Роснефть” неоднократно просила о предоставлении льгот. Так, в августе 2014 года Сечин попросил правительство о финансовой помощи компании в связи с введенными против нее санкциями ЕС и США. Глава “Роснефти” предложил правительству пять разных способов поддержки компании. Самый дорогой из них для государства – выкуп новых облигаций нефтяной компании на сумму 1,5 триллиона рублей за счет средств Фонда национального благосостояния. Против этих предложений резко выступил Минфин.

В октябре 2014 года “Роснефть” направила Путину перечень ответных мер против стран, которые ввели секторальные санкции в отношении России. Предлагалось введение стопроцентной предоплаты газа, арест американского и европейского имущества и ряд других мер. В основном же документ содержал просьбу предоставить нефтяной компании беспрецедентные льготы. В частности, “Роснефть” просила упростить процедуру регистрации долгосрочных программ выпуска облигаций и отменить штрафы за задержку получения экспортной выручки. Также предлагалось ввести мораторий на применение закона о закупках на период действия санкций, чтобы скрыть контрагентов.

В декабре 2016 года Сечин вновь попросил предоставить “Роснефти” льготы для повышения капитализации. Он предложил уменьшить или вовсе обнулить ставку налога на добычу нефти на месторождениях со сложными геологическими условиями. Кроме того, “Роснефть” добивалась снижения тарифов на транспортировку нефти и введения налоговых льгот для нефтеперерабатывающих заводов.