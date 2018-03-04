Воскресенье, 4 марта 2018

У кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина по состоянию на 31 декабря прошлого года было 13 счетов в швейцарском банке, не задекларированных им при подаче в Центризбирком документов для регистрации на выборах. Как передает Интерфакс, об этом сообщил член ЦИКа Александр Кинёв.

На одном из счетов хранилось золото, добавил чиновник.

Информацию, пояснил Кинёв, предоставила налоговая служба Швейцарии в ответ на запрос российской федеральной налоговой службы.

В пакете документов на регистрацию Грудинина кандидатом присутствует его заявление о закрытии всех счетов в иностранных банках. Однако, заметил Кинёв, “мы не имеем подтверждающих документов, что их нет”.

Вопрос швейцарских счетов Грудинина будет обсуждаться на заседании ЦИКа в среду. “Пока мы полагаем, что основным месседжем этого решения (которое должно быть вынесено по итогам обсуждения. – Ред.) будет обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения в плакаты, которые будут размещены на участках, и дополнить их соответствующими сведениями о выявленных счетах и недостоверности сведений”, – заключил Кинёв.