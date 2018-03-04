Воскресенье, 4 марта 2018

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил фигурантам второго бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир” сроки содержания в СИЗО еще на три месяца – до 9 июня. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Хотя согласно российскому УПК слушания должны были проводиться отдельно в отношении каждого из шести обвиняемых, судья, имя которого в публикации не уточняется, рассмотрел ходатайства следователя в рамках лишь двух заседаний. На первом он продлил аресты Марлену (Сулейману) Асанову, Сейрану Салиеву и Мемету Белялову, на втором – Эрнесу Аметову, Серверу Зекирьяеву и Теймуру Ибрагимову.

Слушания проводились в самом маленьком зале суда. На разбирательства допустили лишь ближайших родственников фигурантов. Дети политзеков наблюдали заседания по видеотрансляции. Активисты, пришедшие поддержать товарищей, ожидали завершения разбирательств на улице у входа в суд.

Все шестеро обвиняемых – активисты “Крымской солидарности” – движения, которое помогает семьям преследуемых мусульман полуострова. Фигурантов задержали 11 октября 2017 года и на другой день отправили в СИЗО.

Дело ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Асанову вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальные обвиняются по части 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

У Зекирьяева на воле остались 12 детей, в том числе один новорожденный, у Асанова, Салиева и Ибрагимова – по четверо, причем у Ибрагимова также один новорожденный, у Белялова – один ребенок.

30 ноября 2017-го в Киеве представителям Асанова была вручена Волонтерская премия, присужденная ему гражданской инициативой “Євромайдан SOS”. Как отмечали украинские активисты, Асанов “заботится о семьях крымских политзеков, в которых без кормильцев остались около 100 детей, поддерживает семьи крымских татар, похищенных, убитых или преследуемых в оккупированном Россией Крыму”.

В конце января 2018-го сообщалось, что Салиева и Зекирьяева направили на месячную стационарную экспертизу в психбольницу, а в дальнейшем на обследование поместят и других фигурантов дела. На стационарные психэкспертизы ФСБ отправляет арестованных по всем крымским делам “Хизб ут-тахрир” начиная с ялтинско-алуштинского; определенных сведений о применении такой меры нет лишь в отношении обвиняемых по второму севастопольскому делу.