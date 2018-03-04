Воскресенье, 4 марта 2018

Правительство не поддержало законопроект о запрете “пропаганды криминальной субкультуры”, в ноябре прошлого года внесенный в Госдуму сенатором Антоном Беляковым. Об этом сообщает РБК.

“Используемые в законопроекте термины “криминальная субкультура”, “социокультурные ценности преступного мира”, “криминальный образ поведения” в законодательстве не определены, что приведет к неоднозначной правоприменительной практике”, – говорится в отзыве.

Идея Белякова блокировать сайты о криминальной субкультуре во внесудебном порядке названа “необоснованной”.

Указывается также на отсутствие в пояснительной записке к документу “статистических и иных данных, свидетельствующих о неэффективности действующих правовых норм”.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике справорос Леонид Левин в комментарии РБК также раскритиковал инициативу Белякова. По словам Левина, в его комитете считают, что предложенный законопроект вводит “излишнее регулирование”. “Надо бороться не с контентом, формирующим привлекательный образ криминального мира, а с причинами, побуждающими молодых людей подписываться на соответствующие паблики в соцсетях и повторять определенную модель поведения, – отметил справорос. – Очевидно, что вопрос лежит в первую очередь в плоскости воспитания и образования”.

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей также дал негативное заключение на законопроект. Из документа, говорится в отзыве, “не вполне ясно, каким образом следует определять основания, согласно которым можно отнести ту или иную информацию к информации, пропагандирующей криминальную субкультуру”.