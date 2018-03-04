Воскресенье, 4 марта 2018

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России опубликовала доклад, в котором говорится, что США в период с 1946 по 2017 год не менее 120 раз вмешивались в дела 60 государств. “Зачастую такого рода деятельность власти США реализовывали с помощью своих младших партнеров, а также зависимых от них международных организаций (особенно НАТО)”, – утверждают члены комиссии… Комиссия, в частности, обвинила США в причастности к антикоммунистическим выступлениям в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.

“Медуза”

Чехословацкие события вновь напомнили о том, что в странах, вступивших на путь строительства социализма, сохранившиеся в той или иной мере внутренние антисоциалистические силы могут при определенных условиях активизироваться и даже дойти до прямых контрреволюционных действий в расчете на поддержку извне, со стороны империализма, который, в свою очередь, всегда готов к блокированию с такими силами… Чехословацкие события убедительно показали, насколько важно постоянно укреплять руководящую роль партии в социалистическом обществе, непрерывно совершенствовать формы и методы партийного руководства…

Леонид Брежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду партии, 30 марта 1971 года