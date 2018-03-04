Воскресенье, 4 марта 2018

Вопрос о снятии с выборов кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, об обнаружении у которого счетов в швейцарском банке стало известно ранее в понедельник, рассматриваться не будет. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на зампреда ЦИКа Николая Булаева.

В ответе налоговой службы Швейцарии на запрос Федеральной налоговой службы России, пояснил Булаев, сообщается, что незакрытые счета в банке у Грудинина имелись по состоянию на 31 декабря 2017 года. “Он должен был закрыть все свои зарубежные счета до момента регистрации, то есть 12 января, – продолжил чиновник. – Грудинин написал нам, что закрыл. Мы верим ему на слово”.

Булаев также заметил, что вопрос о снятии кандидата с дистанции решает не ЦИК, а Верховный суд, однако “сегодня никаких заявлений (Верховного суда. – Ред.) по этому поводу нет”.

Между тем член ЦИКа Александр Кинёв ранее 5 марта сообщал противоположную информацию. Он заявлял, что вопрос о зарубежных счетах Грудинина будет рассматриваться на заседании комиссии в среду, и давал понять, что кандидата отстранят от участия в выборах.

Как говорилось в ответе швейцарской налоговой службы, всего по состоянию на 31 декабря у Грудинина было 13 счетов в банке этой страны, причем на одном из счетов хранилось золото. Кинёв также упоминал, что в пакете документов, поданных на регистрацию Грудинина, присутствует заявление кандидата о закрытии всех счетов в иностранных банках. Однако, отмечал чиновник, “мы не имеем подтверждающих документов, что их нет”.