Воскресенье, 4 марта 2018

Гражданка Белоруссии Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), заключенная в бангкокскую тюрьму за незаконное проведение “секс-семинара” в Таиланде и попросившая политического убежища в США, заявила, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, которые помогут в расследовании вмешательства России в американскую президентскую кампанию. Об этом сообщает The New York Times.

Речь, пояснила Рыбка, идет о переговорах, которые в августе 2016 года вел олигарх Олег Дерипаска. Имена его собеседников арестованная уточнить отказалась.

Рыбка заявила о готовности передать эти записи и рассказать обо всем, что ей известно, если США предоставят ей политубежище. “Я боюсь возвращаться в Россию. Там что угодно может случиться”, – заметила арестованная.

О готовности за выкуп из тюрьмы сообщить информацию о вмешательстве России в американские выборы Рыбка объявила еще 27 февраля. Тогда она утверждала, что к этому вмешательству причастны некие депутаты Госдумы. Между тем об аудиозаписях переговоров Дерипаски арестованная не упоминала.

В тот же день, 27-го числа, стало известно, что в Таиланд вылетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Пользователи соцсетей связывали его визит именно с заявлением Рыбки. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такие предположения нелепыми.

Информация о том, что Рыбка просит политубежища в США, появилась 1 марта. Заявление в посольство Соединенных Штатов в Бангкоке подал через своих знакомых ее “тренер” Алекс Лесли (Александр Кириллов), также находящийся в таиландской тюрьме. Убежища он попросил как для себя и Рыбки, так и для еще восьмерых арестованных после “секс-семинара”. “У нас есть важная для США информация, и мы очень рискуем нашими жизнями”, – подчеркивал Лесли.