Понедельник, 5 марта 2018

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Сэм Нанберг отказался давать показания большому жюри присяжных о российском вмешательстве в президентскую кампанию в США в 2016 году. Об этом сообщает “Голос Америки”.

Ведущий расследование спецпрокурор Роберт Мюллер предписал Нанбергу предоставить счета, данные мобильных телефонов, электронные письма и другую информацию, связанную с Трампом и девятью его сотрудниками.

“Я не собираюсь сотрудничать. Почему я должен проводить 80 часов, пересматривая свою электронную переписку со Стивом Бэнноном и Роджером Стоуном (бывшие сотрудники избирательного штаба Трампа. – Ред.)?” – сказал Нанберг.

В интервью MSNBC Нанберг назвал “абсолютно нелепой” повестку, направленную ему спецпрокурором Робертом Мюллером. “Посмотрим, что сделает господин Мюллер. Будет очень забавно, если они меня арестуют”, – отметил экс-советник. Он решительно отрицает подозрения в сговоре между Трампом и Россией. “Это совершенная нелепость считать, что Дональд Трамп вступал в сговор с Россией”.

Нанберг начал работать с Трампом в 2011 году, когда тот еще занимался бизнесом, и таким образом стал одним из его первых политических советников. Однако в августе 2015 года, до начала наиболее активной фазы предвыборной кампании, Нанберг был уволен из предвыборного штаба. Увольнение связывали с расистскими высказываниями на ФБ-странице Нанберга.

16 февраля Большое жюри округа Колумбия заочно выдвинуло обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года против Евгения Пригожина, которого называют “личным ресторатором Владимира Путина”, и 12 сотрудников “Агентства интернет-исследований” (петербургская “фабрика троллей”). Всем им инкриминируют участие в заговоре против Соединенных Штатов. Троим обвиняемым также вменяют мошенничество, пятерым – банковское мошенничество, пятеро обвинены в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

2 марта стало известно, что Мюллер может предъявить новые обвинения гражданам России. По словам источников, одно или несколько обвинений в заговоре, компьютерных преступлениях и нарушении избирательного права будут предъявлены гражданам России, которые вскрыли серверы Национального комитета Демократической партии и передали данные WikiLeaks.

В октябре прошлого года Большое жюри присяжных предъявило бывшему главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту и его экс-советнику Рику Гейтсу.обвинения по 12 эпизодам, среди которых заговор против Соединенных Штатов, а также один эпизод отмывания денег, один – работы в качестве иностранного агента без положенной регистрации и два – лжесвидетельства, в том числе в связи с работой незарегистрированным иностранным агентом. Наконец, ему вменены семь эпизодов нарушения банковской и финансовой отчетности. Оба обвиняемых отправлены под домашний арест. Вину ни Манафорт, ни Гейтс не признают.

В конце февраля Мюлле предъявил Манафорту и Гейтсу новые обвинения. Экс-главу штаба обвинили в подготовке ложных налоговых деклараций, сокрытии иностранных банковских счетов и банковском мошенничестве, его помощника – в банковском мошенничестве и подаче ложных деклараций о доходах.