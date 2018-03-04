Воскресенье, 4 марта 2018

В английском городе Солсбери, графство Уилтшир, с серьезным отравлением госпитализирован 66-летний Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ, осужденный за сотрудничество с британской разведкой Ми-6, а в 2010 году выдворенный на Запад. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Состояние Скрипаля оценивается как критическое.

Бывший агент отравился в воскресенье около 16:15 по местному времени в торговом центре Maltings. Кроме него в окружную больницу попала также некая женщина в возрасте 30-40 лет. Вещество, ставшее причиной их болезни, до сих пор не установлено. По сообщениям СМИ, пострадавшие могли отравиться синтетическим препаратом фентанилом. Оно близко к героину, однако оказывает гораздо более сильное воздействие.

После инцидента полиция оцепила территорию вокруг Maltings, а также ряда других городских объектов. Спасатели в полной защитной экипировке вели обеззараживание улиц, поливая их некоей жидкостью из брандспойтов.

Есть ли основание говорить о преступлении, правоохранители, как утверждается, еще не выяснили.

По словам соседей Скрипаля, в его дом полицейские прибыли еще около 17 часов в воскресенье. Они продолжают там работать до сих пор.

До инцидента Скрипаль обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь, сообщает The Telegraph.

9 августа 2006 года Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам колонии по статье 275 УК (государственная измена). Четыре года спустя, 9 июля 2010-го, осужденный был выслан в Вену в рамках масштабного обмена шпионами между Россией и западными странами. В числе лиц, освобожденных и высланных из России вместе со Скрипалем, был ученый Игорь Сутягин, необоснованно обвиненный в государственной измене. В Россию прибыла группа агентов, изобличенных властями США.

После выдворения из России бывший полковник обосновался в Британии. Соседи отзываются о нем как о дружелюбном человеке. Несколько лет назад Скрипаль овдовел.