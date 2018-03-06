Вторник, 6 марта 2018

Руководство “Роснефти” выясняет, пойдут ли сотрудники компании на выборы президента 18 марта, а также собирает информацию о том, на каких участках они намерены голосовать. Об этом сообщает “Дождь” со ссылкой на три источника в компании.

По словам одного из сотрудников московского офиса “Роснефти”, 2 марта руководство компании дало указание всем начальникам управлений выяснить, как собираются голосовать сотрудники. “Им сказали собрать со всех подчиненных информацию: кто на каком участке будет голосовать 18 марта и с каким количеством родственников придет на выборы”, – рассказал источник. Сотрудников попросили заполнить соответствующие бланки.

При этом распоряжение носило рекомендательный характер, отметил источник. “Непонятно, как они собираются это контролировать”, – сказал он.

Другой источник рассказал, что отдел кадров одной из дочерних компаний разослал информационное письмо с рекомендацией сотрудникам проголосовать на выборах 18 марта и напоминанием о возможности прикрепиться к избирательным участкам с помощью сервиса “Госуслуги”. Те, кто будут находиться в середине марта в командировках, должны будут сообщать руководству о прикреплении к определенным участкам по месту пребывания.

Пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев отказался ответить на вопрос, контролирует ли компания явку своих сотрудников. “Я не знаю, откуда у вас эта информация. Когда вы собираете по помойкам разный мусор, к нам не обращайтесь, самостоятельно по помойкам шарьте”, – заявил он.

О том, что руководители госучреждений и вузов обязывают сотрудников и студентов отчиталься о явке на избирательные участки, неоднократно сообщали СМИ.

С 29 ноября по 2 декабря в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье прошел закрытый семинар с участием первого замруководителя кремлевской администрации Сергея Кириенко, проведенном АП для курирующих внутреннюю политику вице-губернаторов и заместителей полпредов Владимира Путина в федеральных округах. По сведениям РБК, на мероприятии обсуждались возможные варианты повышения явки на президентские выборы. Кириенко потребовал от региональных администраций провести “абсолютно легитимные” выборы, чтобы избежать последующих судов и протестных митингов. Чиновник настаивал на “прозрачности и законности” кампании и пообещал, что “все нарушения будут жестко пресекаться”.

11 декабря РБК сообщало, что Кремль поручил региональным властям создать “атмосферу праздника” на избирательных участках в день выборов президента для повышения явки. “Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки”, – перечислил возможные варианты собеседник РБК. Также на участках могут продавать еду и товары, организовать комнаты для детей или устроить выступления творческих коллективов.