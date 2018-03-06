Вторник, 6 марта 2018

Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. 66-летний Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой MI6, а в 2010 году выдворен на Запад.

Полиция графства Уилтшир до сих пор не смогла установить, как именно был отравлен Скрипаль и его 33-летняя спутница, сообщает Би-Би-Си. “В настоящее время их лечат от отравления неизвестным веществом, – заявил временный помощник главного констебля Крейг Холден. – Основное внимание уделяется выяснению того, как эти люди пострадали”. По словам полицейского, следствие рассматривает различные версии и активно сотрудничает с “рядом правительственных агентств”. Пострадавшие находятся находятся в критическом состоянии.

По словам вдовы бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне в 2006 году, инцидент очень похож на то, что случилось с ее мужем. “Однако нам нужно больше информации, нужно знать, что это было за вещество. Было ли оно радиоактивным?” – отметила Марина Литвиненко.

Ресторан Zizzi в торговом центре в Солсбери, который находится рядом с тем место, где нашли Скрипаля и женщину, закрыт в качестве меры предосторожности. Предполагается, что пострадавшие могли там обедать.

По сообщениям СМИ, пострадавшие могли отравиться синтетическим препаратом фентанилом. Оно близко к героину, однако оказывает гораздо более сильное воздействие.

Инцидент со Скрипалем может быть использован британскими спецслужбами для провокации против России, заявил заявил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. Власти Великобритании подозревают в причастности к убийству Литвиненко. “Англичане страдают фобиями. Если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след. Пока в отношении происшедшего со Скрипалем никаких официальных заявлений не было. Но исключать того, что СМИ попытаются раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб нельзя”, – сказал Луговой Интерфаксу.

При этом Луговой исключил интерес российских спецслужб к бывшему шпиону. “Преследовать уже помилованного – абсурд”, – отметил депутат.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены появлению за рубежом после инцидента со Скрипалем мнений о причастности к его отравлению российских граждан. “Говоря по-русски, эти подозрения долго себя ждать не заставили”, – сказал Песков.

“Мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано. И поэтому давать какой-то комментарий я просто не могу”, – отметил пресс-секретарь, По его словам, в посольство России не поступало обращений о сотрудничестве в расследовании инцидента с бывшим сотрудником ГРУ, но Москва “всегда открыта к взаимодействию”.

Скрипаль и его спутница, имя которой не называется, отравились в воскресенье около 16:15 по местному времени в торговом центре Maltings. После инцидента полиция оцепила территорию вокруг Maltings, а также ряда других городских объектов. Спасатели в полной защитной экипировке вели обеззараживание улиц, поливая их некоей жидкостью из брандспойтов.

По словам соседей Скрипаля, в его дом полицейские прибыли еще около 17 часов в воскресенье и работали там еще в понедельник.

9 августа 2006 года Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам колонии по статье 275 УК (государственная измена). Четыре года спустя, 9 июля 2010-го, осужденный был выслан в Вену в рамках масштабного обмена шпионами между Россией и западными странами. В числе лиц, освобожденных и высланных из России вместе со Скрипалем, был ученый Игорь Сутягин, необоснованно обвиненный в государственной измене. В Россию прибыла группа агентов, изобличенных властями США.

После выдворения из России бывший полковник обосновался в Британии. Соседи отзываются о нем как о дружелюбном человеке. Несколько лет назад Скрипаль овдовел.