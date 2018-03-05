Понедельник, 5 марта 2018

С Путиным еще совсем не так плохо. Потому что вы же видите, мы с вами сидим, разговариваем о том, что при Путине ужасно. А при этом с нами ничего не случается. Мы разговариваем об этом 18 лет… И да, я говорю о том, что при Путине еще не так плохо. А могло быть и хуже… Это не значит, что Путин должен сохраняться всегда… Но мы должны действительно правду себе говорить. Что при Путине действительно людей не вешают все-таки на японских крановых установках, как это делают в Иране. А могли бы. И люди, которые вокруг Путина ходят… они бы с удовольствием это делали. И возможно, Владимир Владимирович Путин – это единственный человек, который это делать не дает.

Антон Красовский, журналист и общественный деятель

Ланцелот. Что он ест, ваш дракон?

Шарлемань. Город наш дает ему тысячу коров, две тысячи овец, пять тысяч кур и два пуда соли в месяц. Летом и осенью сюда еще добавляется десять огородов салата, спаржи и цветной капусты.

Ланцелот. Он объедает вас!

Шарлемань. Нет, что вы! Мы не жалуемся. А как же можно иначе? Пока он здесь – ни один другой дракон не осмелится нас тронуть.

Ланцелот. Да другие-то, по-моему, все давно перебиты.

Шарлемань. А вдруг нет? Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного.

Евгений Шварц. “Дракон”