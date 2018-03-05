Понедельник, 5 марта 2018

Иностранные государства воздействовали на российскую молодежь “с целью превращения ее в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев “цветных революций” и госпереворотов”. Об этом говорится в закрытой части доклада временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, сообщает РБК.

Запад влияет на молодых россиян через лидеров общественного мнения, которые “через 10–15 лет способны изменить конституционный строй и трансформировать внешнюю и внутреннюю политику в угоду интересам внешних заказчиков”, считают авторы доклада. В документе при этом не уточняется, кто именно имеется в виду. По словам двоих источников в Совфеде, знакомых с ходом подготовки доклада, речь идет в первую очередь о сторонниках Алексея Навального и о нем самом. Чтобы предотвратить эту деятельность, члены комиссии предложили “адекватную профилактику”, связанную с воспитанием и образованием молодых россиян. В чем конкретно она должна выражаться, также не уточняется.

Кроме того, отмечается в закрытой части доклада, Вашингтон и “его традиционные союзники, в том числе и со стороны южных направлений”, искусственно стимулировали проблемные ситуации в России в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений”. Авторы документа предлагают “не поддаваться на заявления Запада” о нарушениях в ходе выборов, отслеживать ситуацию с “грубой политизацией спорта высоких достижений”, а также ввести “суверенную экспертизу законопроектов”.

В открытой части доклада члены комиссии сообщили, что будут бороться с угрозами негативного “внешнего воздействия антироссийской направленности в сфере культуры”, рассмотрят вопрос санкций “как инструмента внешнего давления и уровень обеспечения финансово-экономического суверенитета” и исследуют “усиление консолидации сил мирового сообщества в противостоянии незаконной политике вмешательства в суверенные дела государств-членов ООН”.

Накануне председатель комиссии Андрей Климов обвинил Вашингтон в намерении представить будущие президентские выборы в России нелегитимными. “США через свои органы госпропаганды навязывают точку зрения, что если явка на выборах президента РФ окажется, по данным нашего ЦИКа, выше 45 процентов, то это является приписками, подвозом и искажением реальности, что, мол, без определенных фигурантов явка выше 45 процентов быть не может, – заявил глава комиссии. – Это сейчас вкладывается в головы не только российских граждан, но и за рубежом”.

На такую пропаганду, “которая проводится в том числе по каналам глобальных СМИ”, расходуются сотни тысяч долларов в сутки, добавил Климов. По его словам, в его комиссию поступают “заслуживающие доверия сведения о том, что практически во всех федеральных округах России сейчас фиксируется ввоз извне наличных средств для стимулирования разного рода процессов по вмешательству в текущие выборы”.

США, заявил Климов, добиваются, чтобы нелегитимной в глазах как россиян, так и мирового сообщества, предстала вся политическая система России. “Далее, по нашим данным, они будут активно добиваться проведения досрочных выборов, мотивируя (это) тем, что эти выборы якобы нелегитимны, неправильны, – заключил сенатор. – И они же попытаются стимулировать некий протест, который будет по возможности создаваться через их агентов влияния и аффилированных с ними лиц в самой России, чтобы продолжать раскачивать лодку”.

В понедельник на заседании в Совфеде член комиссии Константин Косачев заявил, что Запад во главе с США борется за умы подростков, которые станут избирателями к следующим выборам. “Наблюдается резкое омоложение аудитории воздействия, – подчеркнул он. – Сегодня это уже не только студенты, но и школьники, причем не только старшеклассники.

“То есть уже идет битва за исход будущих выборов, за поколение даже не детей, а внуков, воспитанное соцсетями и видеороликами, – продолжил Косачев. – Отсюда и методы, оценки, инструменты, которые не всегда могут заметить и оценить взрослые. Поэтому если мы останемся на площадке комиссии или СФ, то мы не сможем этому противостоять. Нам нужны волонтеры, которые уже создают соответствующие площадки в социальных сетях”.​