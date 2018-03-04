Воскресенье, 4 марта 2018

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом в президенты Ксенией Собчак за поведение стажера аппарата столичного парламента Алана Дзуцева, облившего ее водой.

“Приношу извинения Ксении Собчак. Произошедшее – провокация и хулиганство. Уверен, правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание. Молодой человек – стажер МГД, он не является ни штатным сотрудником аппарата МГД, ни моим помощником”, – написал Шапошников в твиттере.

Ранее СМИ сообщали, что Дзуцев – помощник Шапошникова.

4 марта Дзуцев напал на Собчак у Петровского путевого дворца, где в этот день праздновали день рождения экс-президента СССР Михаила Горбачева. Когда Собчак выходила из дворца, Дзуцев подбежал к ней и со словами “Это за Жириновского!” облил водой. Затем он сильно толкнул Собчак, и та упала. Нападавший был задержан охранниками Горбачева и Петровского дворца и передан полицейским.

28 февраля Собчак в эфире “России-1″ участвовала в дебатах с другими кандидатами в президенты, в том числе лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Когда Жириновский начал нарушать регламент дискуссии, ведущий Владимир Соловьев и участники дебатов, в том числе Собчак, попытались его успокоить. Тогда лидер ЛДПР назвал Собчак дурой. Та в ответ выплеснула ему в лицо воду из стакана. После этого Жириновский подошел к своей оппонентке и продолжил ее оскорблять, обозвав Собчак в частности проституткой и “блядью последней”.