Суббота, 3 марта 2018

Судья Октябрьского райсуда Краснодара Владимир Крюков продлил 19-летнему украинскому блогеру Павлу Грибу, который был похищен в Белоруссии, вывезен в Россию и арестован по сфабрикованному делу о терроризме, срок содержания в СИЗО еще на два месяца – до 4 мая. О заседании, состоявшемся в пятницу, тогда же сообщил “Кавказский узел” со ссылкой на Марину Дубровину, адвоката политзека.

Слушания прошли в закрытом режиме. На этом настоял следователь ФСБ. Он сослался на то, что в заседании будут оглашены материалы, якобы составляющие тайну следствия. Мать Гриба, приехавшую на суд из Киева, и консулов Украины вынудили покинуть зал.

Недопуск консулов вызвал резкую реакцию главы украинского МИДа Павла Климкина. “Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудебной системы, – написал министр в своем твиттере. – Это переходит все границы – нарушение всех международных норм”.

Гриб страдает серьезным хроническим заболеванием и нуждается в специализированной медицинской помощи. “Состояние Павла с каждым судебным заседанием все хуже и хуже, – отметила Дубровина. – Он говорил об этом на суде”.

Между тем отец политзека – капеллан и бывший офицер Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб – отметил на своей ФБ-странице, что следователь представил в суде справки о состоянии здоровья политзека “с такими хорошими результатами, каких у сына никогда не было”.

Медики СИЗО-5 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемого ФСБ, игнорируют состояние больного, продолжил Гриб-старший. “Лекарства, приобретенные за собственный счет, не выдают, – написал он. – Жалобы Павла на плохое самочувствие, сильную боль в животе и желудке, общую слабость не регистрируются”.

Фамилия следователя в публикациях “Кавказского узла” и Гриба-старшего не уточняется. Ранее сообщалось, что дело ведет П. Карпенюк.

Следователь по делу Павла Гриба. Фото с ФБ-страницы Игоря Гриба

22 февраля, во время новой встречи с украинским консулом, Гриб также рассказывал об отказе в лечении. Кроме того, он сообщил, что с ноября 2017 года ему не выдали ни одного письма.

Киевлянин Гриб, негодный к военной службе по состоянию здоровья, активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, “часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины”. В августе 2017 года ФСБ выманила его в Белоруссию на встречу с россиянкой, с которой он несколькими месяцами раньше, весной, познакомился во “Вконтакте”.

Имя россиянки не уточнялось. Сообщалось, что ей 17 лет, она живет в Сочи, имеет в Skype аккаунт 44 Ruthenia и проходит по некоему уголовному делу, а встречу Грибу назначила под давлением ФСБ.

24 августа блогер выехал в Гомель, рассчитывая вернуться в Киев в тот же день. Однако около 17 часов того же дня, после встречи Гриба с россиянкой, неизвестные в гражданском схватили его прямо на одной из центральных улиц Гомеля, посадили в микроавтобус, связали и увезли в лес, где передали другим лицам. Далее похищенного сутки или двое удерживали в некоей постройке без окон. Наконец, в отделе полиции в городе Ярцево Смоленской области России было официально оформлено задержание Гриба. О пребывании политзека в СИЗО-5 стало известно лишь 7 сентября.

Украинцу вменена часть 1 статьи 205.1 УК (склонение к терроризму), в редакции, которая действовала на момент вмененного ему эпизода, предусматривающая от 5 до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Гриб убеждал свою российскую знакомую сделать бомбу, заложить ее в здании сочинской школы и взорвать во время линейки на выпускном вечере 30 июня.

Дело было открыто 28 июля. Постановление о заочном аресте Гриба Октябрьский райсуд Краснодара вынес 17 августа.

25 августа, после исчезновения сына, Гриб-старший лично выезжал в Гомель. Там он получил неофициальную информацию, что блогер был объявлен в розыск по возбужденному сочинским горотделом ФСБ делу о теракте. Однако официально Белоруссия целую неделю – до 31 августа – не подтверждала, что молодой человек въехал в страну.